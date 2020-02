Histórico Ansu Fati impide la escapada del Madrid

José Antonio Pascual

Madrid, 2 feb (EFE).- Ansu Fati hizo historia al lograr el doblete más joven en la historia de la liga española, con 17 años y 94 días, tantos con los que de paso dio el triunfo al Barcelona sobre el Levante (2-1) e impidió que el Real Madrid, vencedor del derbi ante el Atlético del sábado, se escapara al frente de la tabla.

En dos minutos (m.30 y 32) y tras dos pases del argentino Leo Messi, el joven jugador de Bisau, internacional sub-21 español, entró en los libros de historia y liquidó el encuentro ante un rival que creó problemas al alemán Marc Andre Ter Stegen pero careció de acierto.

Había conseguido en sus anteriores comparecencias dos tantos. El pasado 31 de agosto ya se convirtió en Pamplona en el barcelonista más joven en marcar en LaLiga, con 16 años y 304 días, al superar a Bojan Krkic y a Messi.

Está aprovechando la baja del delantero uruguayo Luis Suárez y la del francés Ousmane Dembele, este próximo a reaparecer. Quique Setién le está otorgando la titularidad en el ataque azulgrana junto a Messi y el galo Antoine Griezmann. Con continuidad y confianza, la joven perla barcelonista sigue creciendo.

Sin alardes, al amparo de ambos tantos, y con esos sustos que podían haber metido en el partido al Levante, que tan solo pudo marcar en la prolongación por medio de Rubén Rochina, el Barcelona cumplió, se reencontró con la victoria tras la derrota sufrida en Mestalla ante el Valencia y continúa a tres puntos del Real Madrid. Por delante, esta próxima semana el equipo de Setién tiene la visita al Athletic en San Mamés en los cuartos de la Copa del Rey y al Betis en el Benito Villamarín.

El Getafe, próximo equipo que visitará el Camp Nou dentro de dos jornadas, navega viento en popa a toda vela. Asaltó San Mamés, donde llevaba casi ocho años sin ganar, con un nuevo ejercicio de sobriedad y ya es tercero, beneficiado por el empate del Sevilla, que no pudo dar una alegría a su afición y desquitarse en parte de la sonrojante eliminación copera ante el Mirandés del pasado jueves (3-1).

El cuadro de José Bordalás sumó su tercer triunfo consecutivo y se sitúa como tercero en discordia, aunque igualado a puntos con el equipo de Julen Lopetegui. En San Mamés, un brillante tanto del uruguayo Damián Suárez, tras hacer dos paredes y superar a siete rivales, encaminó la victoria que sentenció tras el descanso, de penalti, Jaime Mata.

El Getafe incluso pudo lograr un marcador más amplio, pero el 0-2 es todo un premio a su buen trabajo de conjunto ante un rival que no consiguió sanar la herida y que encadenó su séptimo partido sin ganar, con cinco empates entre la derrota en el Benito Villamarín y esta frente al cuadro azulón, lo que merman su sueño europeo y su confianza justo antes de recibir al Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey..

El Sevilla, aún conmocionado por la dolorosa eliminación en Anduva, no pudo con el muro que levantó el Alavés, necesitado de sacar al menos un punto en su pretensión de alejarse del peligro. Incluso pudo ser peor para los de Lopetegui, porque Joselu Mato adelantó al cuadro de Asier Garitano a los 70 minutos, al aprovechar un despeje centrado del meta checo Tomas Vaclik.

Para su fortuna, un centro de Jesús Navas fue cortado por la mano de Luis Rioja, y el penalti lo aprovechó el argentino Lucas Ocampos para firmar un empate que ya fue inamovible ante la incapacidad de los sevillistas de derribar el entramado defensivo de los alavesistas.

La llegada de Paco Alcácer ya da réditos al Villarreal, que mantiene su progresión hacia Europa. El delantero internacional marcó el primer tanto (en la prolongación del primer tiempo) y forzó el penalti que, materializado por Santi Cazorla, significó el definitivo 3-1 sobre Osasuna, que llegó a empatar por medio de Aridane en los primeros minutos del segundo periodo.

La victoria, primera de 2020 en La Cerámica, afianza en esa evolución al 'submarino amarillo', que ya tiene la zona continental a tiro. Es séptimo con los mismos puntos que la Real Sociedad, cuyo paso atrás fue notable con su derrota en Butarque ante el Leganés (2-1) en un partido que definió en la prolongación Óscar Rodríguez con un espectacular lanzamiento de falta.

Se notó en el once inicial de Imanol Alguacil que el jueves tienen un compromiso trascendental en el Santiago Bernabéu en los cuartos de final de la Copa del Rey. Faltó buena parte de la columna vertebral habitual. Sus hombres más desequilibrantes en la faceta ofensiva, el noruego Martin Odegaard y Mikel Oyarzabal, se quedaron en el banquillo, por ejemplo.

Aún así, se adelantó el cuadro donostiarra a los veinte minutos con una diana del sueco Alexander Isak. Pero no le valió a la Real Sociedad. El Leganés es otro desde la llegada al banquillo de Javier Aguirre. Es un equipo más armado y con más confianza. El nigeriano Kenneth Omeruo (m.49) puso la primera piedra de la remontada pepinera.

Alguacil echó mano de Odegaard y Willian Jose, pero el partido era otro. Además, los cambios del técnico azteca fueron definitivos. El argentino Guido Carrillo forzó la falta que transformó Óscar con su maravilloso disparo a la escuadra. El Leganés tiene la permanencia a tiro. Está empatado a puntos con el Mallorca, que marca la salvación.

Otro de los goles de la jornada se vio en Ipurúa. Nabil Fekir, en una acción ensayada a la salida de un córner, enganchó un zurdazo tremendo que adelantó al Betis, pero el siempre ambicioso Eibar, que no quiere complicarse la vida aún más, supo reaccionar de inmediato y sacó partido a su presión alta con un robo del japonés Takashi Inui, derribado por el joven Edgar González. El chileno Fabian Orellana no desaprovechó el penalti para firmar el 1-1. Hubo numerosas ocasiones en ambas porterías en un choque atractivo, pero ya no acompañó la precisión y ambos equipos se tuvieron que conformar con un punto que sabe a poco. EFE