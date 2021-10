Hitomi Hatakeda es dada de alta y posa de pie a la puerta del hospital

Redacción Deportes, 27 oct (EFE).- La gimnasta japonesa Hitomi Hatakeda, que hace una semana se cayó durante un entrenamiento en los campeonatos del mundo, ha dejado el hospital en el que fue ingresada y se ha hecho una foto, que ha subido a su cuenta de Instagram, de pie y en aparente buen estado, a las puertas del centro sanitario.

Hitomi, de 21 años, sufrió una lesión medular y una contusión cervical, según informó la federación de su país, y no se tenían desde entonces noticias de su estado de salud.

'¡Hoy he sido dada de alta! Siento no haber podido cumplir con las expectativas de los aficionados japoneses que me apoyaron con pasión durante los Mundiales', ha comentado la gimnasta, que no ofrece detalles sobre su lesión o sobre su condición física.

'Recibí un apoyo muy cálido desde casa y desde el extranjero. Lamento no poder agradecéroslo a todos, pero es muy alentador. Muchas gracias', añade.

HItomi asegura que trabajará mucho para 'volver lo antes posible', lo que parece descartar lesiones de gravedad.

En la foto subida a sus redes sociales aparece sola y de pie junto al cartel del Hospital General de Kitakyushu.

La gimnasta, que se había clasificado para la final de los mundiales que se disputaron en esa localidad nipona con la cuarta mejor nota, estaba entrenando su ejercicio de barras asimétricas cuando sufrió una grave caída.

'Se le diagnosticó una lesión medular central y una contusión cervical', indicó la federación japonesa. EFE

