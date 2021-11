Hollande: El EI nos atacó por lo que somos, no por nuestra acción militar

Ángel Calvo

París, 10 nov (EFE).- François Hollande insistió este miércoles en que los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París no se explican por las operaciones militares que su Gobierno llevó a cabo en Siria o Irak sino que el Estado Islámico (EI) quiso castigar a Francia por lo que es y por sus valores.

'Daesh nos atacó por lo que representamos, lo que encarnamos, una república laica, un país que aprecia la cultura, al que le gusta el deporte y que no concibe la felicidad como una perversidad', señaló quien fue presidente francés entre 2012 y 2017 ante el Tribunal de lo Criminal de París que juzga unos ataques en los que fueron asesinadas 130 personas y varios cientos más resultaron heridas.

Hollande, que acudió a este proceso iniciado el 8 de septiembre en calidad de testigo citado por una de las asociaciones de víctimas, se esforzó en subrayar que los comandos estaban preparándose para actuar desde junio de 2014, antes de las acciones militares francesas en Irak y Siria contra el EI en el marco de una coalición internacional.

A ese respecto, subrayó que el portavoz de esa organización terrorista había dicho públicamente en septiembre de 2014 que querían 'castigar a los occidentales y a los asquerosos franceses', según explicó en una sesión con mucha más expectación de lo habitual, con numerosos periodistas y más asistentes al interior de la sala.

Olivia Ronen, abogada del principal de lo acusados, Salah Abdeslam, el único superviviente de lo comandos que perpetraron los atentados, trató de llevar a Hollande al resbaloso terreno de las víctimas colaterales que pudieron causar los bombardeos franceses en Irak (a partir de septiembre de 2014) y en Siria (desde septiembre de 2015).

'Todas las consignas eran para que no hubiera víctimas colaterales', replicó el expresidente, que aseguró que no tuvo conocimiento de que murieran personas contra las que no iban dirigidas las bombas, aunque no puede descartarlo.

HOLLANDE RECHAZA LAS JUSTIFICACIONES DE LOS TERRORISTAS

Si las hubo -continuó-, 'eso no puede de ninguna manera justificar' lo que dijeron los terroristas que actuaron en la sala Bataclan en el sentido de que su acción era una 'venganza' por los muertos en los bombardeos franceses en Siria.

Contó que desde agosto de 2015 los servicios secretos franceses tenían identificado a Abdelhamid Abaaoud como el coordinador de unos comandos que preparaban atentados en Francia y por eso el mes siguiente ordenó bombardeos contra objetivos en la ciudad siria de Raqa donde pensaban que esos comandos tenían sus bases, a fin de 'neutralizarlos'.

Hollande quiso dejar claro de que 'cada día' era conscientes de las amenazas terroristas contra Francia, sobre todo después de la ola de atentados de enero de 2015, cuando se produjo la masacre de la publicación Charlie Hebdo y por diferentes informaciones de las que disponían los servicios secretos.

También estaban al corriente de que entre el flujo de un millón de refugiados que entraron en Europa por la guerra en Siria se habían infiltrado terroristas, pero no que entre ellos estaban Abaaoud y otros de los que organizaron los ataques del 13 de noviembre.

NO SABÍAMOS DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO NOS IBAN A ATACAR

'No sabíamos dónde, cuándo y cómo nos iban a atacar', admitió ya antes de que varios abogados de la acusación particular le interrogaran de forma insistente sobre por qué no tomó más medidas para impedir lo ataques.

'Hicimos todo lo que pudimos para perseguir a esos individuos, incluso golpearlos en Siria, pero -añadió- desgraciadamente no tuvimos la información que hubiera sido decisiva para impedir los atentados'.

A las repetidas preguntas sobre las amenazas que hubo contra el Bataclan, la sala de espectáculos donde fueron asesinadas 90 de las 130 víctimas mortales del 13 de noviembre, Hollande repitió que se dio 'una amenaza muy precisa' de grupos antisemitas en 2009, antes de que él llegara a la presidencia, pero no después.

Incluso él mismo organizó un mitin en 2011 allí y no fue informado de las amenazas pasadas, algo que le parece normal. En definitiva, afirmó que en vísperas de los ataques 'no teníamos informaciones particulares que hubieran necesitado dispositivos particulares'.

Tampoco se habían decidido protecciones específicas en las salas de espectáculos musicales después de que en agosto Reda Hame, un terrorista que había vuelto de Siria, había señalado a un juez instructor francés que se preparaba una acción contra un concierto de rock.

Hollande no se privó de lanzar una pulla contra la vecina Bélgica, a la que señaló como responsable de que Abdeslam hubiera podido huir de Francia en la madrugada del 14 de noviembre, tras los atentados, ya que no informó con celeridad de que era sospechoso de vínculos con el integrismo islámico. EFE

