Holloway: 'Vengo a Madrid ilusionado y a por el récord, pero no me obsesiona'

Madrid, 23 feb (EFE).- El estadounidense Grant Holloway, segundo atleta más rápido de la historia en 60 metros vallas, declaró este martes que afronta con 'mucha ilusión' su participación en la prueba del World Indoor Tour que se disputará mañana en la pista madrileña de Gallur, en la que intentará 'ganar la carrera' sin obsesionarse con batir el récord de la prueba.

Holloway, de 23 años, acreditó una marca de 7.32 hace dos semanas en Lievin y su intención es derribar el crono de 7.30 que permanece como récord mundial en poder del británico Colin Jackson desde hace 27 años.

'Es mi primera vez en Madrid y vengo con mucha ilusión. Quiero salir a la pista y divertirme. Veo posible bajar de esa marca (7.30) y si cae un récord bienvenido sea, pero si no, disfrutaré. No quiero que sea una obsesión', dijo Holloway, en conferencia de prensa, en la pista madrileña de Gallur, que en la edición del mitin de este año no contará con público.

'Es la primera vez que vengo a Madrid. Sé que es una ciudad con mucha tradición, en la que se han batido 31 récords mundiales, y no pasa nada si yo no lo bato. Lo que quiero es ganar la carrera', confesó.

'Para mí estar aquí es como un sueño. Es el trabajo que siempre he querido hacer, estoy disfrutando mucho. He tenido una experiencia tremenda en los mítines anteriores (del World Indoor Tour) y está siendo un año muy bueno', concluyó. EFE

1011041