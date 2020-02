Hollywood despliega la alfombra roja en la cuenta atrás para los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 5 feb (EFE).- Hollywood vivió este miércoles uno de los momentos más simbólicos de la temporada de premios al desplegar la alfombra en el Paseo de la Fama como inicio de la cuenta atrás para la 92 edición de los Óscar.

Faltan cuatro días para la gran fiesta del cine y la Academia de Hollywood trabaja a contrarreloj con el objetivo de que todo esté listo para recibir el domingo a las estrellas y nominados en el Teatro Dolby de Los Ángeles (California, EE.UU.).

El color rojo de la alfombra lleva como nombre, ni más ni menos, 'Academy Red' (rojo Academia) aunque en verdad la tela, que cubrirá casi 300 metros de largo y 20 de ancho, tiende a reflejar un granate que combina con los tonos dorados de la decoración.

Además, se empezaron a desvelar detalles de la puesta de escena en la entrada por la que llegarán las celebridades, que este año introducirá sutiles decoraciones vegetales en fondos blancos y dorados, quizás como guiño a su apuesta por la sostenibilidad y por los menús veganos que servirán en los actos previos y posteriores.

A pesar de que el buen tiempo predomina en el sur de California, las previsiones indican un 40 % de probabilidad de lluvia el domingo, día de la gran gala, por lo que la organización ha instalado una carpa transparente para proteger a los asistentes de la lluvia y el viento.

Este decorado no solo acogerá a los invitados, presentadores y artistas que actuarán en la ceremonia, pues se esperan también más de 300 medios de comunicación acreditados y otros 700 fanáticos del cine que podrán seguir la alfombra roja en las gradas habilitadas por la organización.

Pese a que todavía queda trabajo por hacer para que luzca todo el 'glamour', en los alrededores de Hollywood Boulevard comienzan a acercarse curiosos y turistas tratando de ver en persona los preparativos de los Óscar, que han desplegado ya medidas de seguridad y se espera que se incrementen según se acerca la fecha.

La 92 edición de los Premios Óscar se celebrará este domingo, de nuevo sin presentador, en una gala en la que participarán, entre otros, Penélope Cruz, Oscar Isaac, Salma Hayek, Jane Fonda y Tom Hanks.

Además contará con la actuación musical de la ganadora de los últimos Grammy, Bille Eilish.

Joker', con once candidaturas, parte con ventaja para unos Óscar en los que 'The Irishman', '1917' y 'Once Upon a Time... in Hollywood' tienen diez nominaciones cada una.

La categoría reina del Óscar a mejor película se decidirá entre 'Once Upon a Time... in Hollywood', 'The Irishman', 'Ford v Ferrari', 'Jojo Rabbit', 'Joker', 'Little Women', 'Marriage Story', '1917' y 'Parasite'.

El premio al mejor actor contará como nominados con Antonio Banderas ('Dolor y gloria'), Joaquin Phoenix ('Joker'), Adam Driver ('Marriage Story'), Leonardo DiCaprio ('Once Upon a Time... in Hollywood') y Jonathan Pryce ('The Two Popes').

Y el galardón a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Cynthia Erivo ('Harriet'), Scarlett Johansson ('Marriage Story'), Saoirse Ronan ('Little Women'), Charlize Theron ('Bombshell') y Renée Zellweger ('Judy'). EFE

