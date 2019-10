Hombre que hostigó en EEUU mujer con camiseta de Puerto Rico no irá a prisión

Chicago (EE.UU.), 21 oct (EFE).- Un hombre condenado en septiembre pasado por delito de odio al atacar verbalmente y hostigar a una mujer que usaba una camiseta con la bandera de Puerto Rico en un parque de Chicago recibió este lunes una sentencia dos años de libertad condicional, por lo que no irá a prisión.

Timothy Trybus, de 63 años, podía haber sido sentenciado con una pena de hasta 5 años de prisión, pero en cambio deberá cumplir 200 horas de servicio comunitario, además de los dos años de libertad condicional.

Trybus se quebró de emoción al pedir disculpas por sus acciones que tuvieron lugar el 14 de junio del año pasado, mientras estaba ebrio, en la reserva forestal de Caldwell Woods, en el noroeste de Chicago.

'Estoy tan avergonzado que lo que le dije a esa señora. Fue un terrible error', reconoció ante el juez que lo sentenció en un juzgado del suburbio de Skokie.

El ataque verbal fue filmado por la agredida, la puertorriqueña Mía Irizarry.

El video circuló ampliamente en las redes sociales al punto de provocar la condena de activistas locales y políticos, además del entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló.

En el vídeo se ve a un hombre ebrio, identificado más tarde como Trybus, que enfrenta y le grita a una mujer que no debería usar en Estados Unidos una camiseta con la bandera puertorriqueña.

'¿Eres ciudadana de los Estados Unidos?', le preguntó. Cuando Irizarry le respondió que sí, el hombre agregó: 'Entonces no deberías usar eso'.

'Ustedes no van a cambiarnos. El mundo no va a cambiar a Estados Unidos. No deberías usar eso en Estados Unidos', se explayó Trybus.

Irizarry, de 25 años, declaró durante el juicio que temió por su seguridad durante el incidente, donde el acusado trató de 'hacerme sentir pequeña'.

El video también reveló la nula reacción de un guardia del parque, Patrick Connor, quien fue testigo del incidente e ignoró los pedidos de ayuda de la mujer, que tenía un permiso para ocupar un espacio público durante los festejos de su cumpleaños.

Connor fue relegado a tareas administrativas y finalmente renunció antes de enfrentar una audiencia disciplinaria donde se iba a considerar su posible despido.

A Trybus, además, se le prohibió visitar las reservas forestales del condado de Cook durante dos años. EFE