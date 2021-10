Honda arrasa con Barreda en el liderato y el chileno Quintanilla tercero

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El piloto español Joan Barreda (Honda) se adjudicó este domingo la primera etapa del Rally de Marruecos y ocupó el liderato de la competición por delante de sus compañeros de equipo Ricky Brabec (Estados Unidos) y Pablo Quintanilla (Chile), que se colocaron a una diferencia de 54 segundos y de 3 minutos y 11 segundos, respectivamente.

Después del prólogo que ganó este sábado el portugués Joaquim Rodrigues (Hero), el equipo Honda tomó la iniciativa y explotó con un inicio explosivo con el que mostraron sus credenciales para llevarse la victoria final.

Honda mantiene su tendencia victorias tras ganar el Sonora Rally y el Andalucia Rally y la Baja Aragón. Siguen en buena forma y tres de sus cuatro pilotos (además, el chileno José Ignacio Cornejo es séptimo) copan el podio. Arriba, en lo más alto, Barreda celebró una gran jornada tras sumar a su palmarés una etapa en línea que constaba de 288 kilómetros de especiales sobre un total de 441 kilómetros de la jornada.

La primera etapa, disputada con unas condiciones climatológicas adversas causadas por una tormenta de arena, fue más complicada para los primeros en tomar la salida. Las pistas, casi limpias tras más de un año y medio sin el clásico turismo de 4x4 por el coronavirus, beneficiaron a los pilotos que se encontraron cierto rodaje por los diferentes tramos de la carrera.

Barreda voló en una etapa dividida básicamente en tres partes: una salida rápida en los 80 primeros kilómetros, un cordón de dunas de 30 y un final de pistas. Sin embargo, la tormenta de arena complicó la visibilidad y según afirmaron después varios pilotos, la etapa pudo llegar a suspenderse.

Honda, que sacrificó el día del prólogo, lanzó un ataque total en bloque que obtuvo muchos réditos para sus intereses. Sobre todo para Barreda, que terminó la primera etapa con un tiempo de 3:25.57; por detrás, Brabec culminó el día con un buen cronómetro (3:26.51) y Quintanilla, tercero, cerró el podio tras correr en 3:29.08.

Del resto de participantes, destacó la octava, la novena, la undécima posición de los argentinos Luciano Benavides (Rally Factory Replica), Franco Caimi (Hero) y Kevin Benavides (Rally Factory Replica), respectivamente, mientras que el otro español en carrera, Lorenzo Santolino (Sherco), ocupó la decimosexta plaza a 35.33 del líder.

Después de la etapa, Santolino, a través de un comunicado emitido por su equipo, declaró estar adaptándose a su nuevo vehículo: 'Me he encontrado bastante bien con la nueva moto, intentando coger ritmo y confianza de navegación en el desierto, que desde el Dakar no había vuelto a hacer. Satisfecho de cómo he rodado, pero hemos tenido problemas de juventud con la moto', dijo. EFE

jjl/asc