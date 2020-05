Honduras cierra abril con 75 muertos y 804 contagios con coronavirus

Tegucigalpa, 30 abr (EFE).- Honduras cerró abril con 75 personas muertas por coronavirus y 804 contagiadas, desde que se registraron los primeros tres casos positivos, en marzo, informó este viernes una fuente oficial.

De 207 pruebas de PCR practicadas hoy, 33 dieron positivas, con las que el número de contagiados aumentó a 804, a los que se suman cuatro nuevos decesos confirmados, para un total de 75, indicó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en cadena nacional de radio y televisión.

El departamento de Cortés, en el Caribe, de nuevo fue el que más casos de enfermos registró de los 33 nuevos positivos, añade el informe oficial.

El Sinager también sumó 33 nuevos casos de pacientes recuperados, con los que ya suman 112, en su mayoría registrados en Cortés, el departamento de Honduras de mayor desarrollo industrial, comercial y económico.

Para ejercer un mayor control en la lucha contra la pandemia de coronavirus en el norte del país, el Gobierno canceló temporalmente las medidas de circulación para abastecimiento de la población de los municipios de Cortés, y El Progreso y Las Vegas, de los vecinos departamentos de Yoro y Santa Bárbara.

Desde el 30 de abril, hasta el 6 de mayo, en las tres regiones regirá un 'toque de queda absoluto', indicó la Secretaría de Seguridad en un comunicado, aunque la población podrá abastecerse en las pulperías de su barrio, o en farmacias y supermercados, pero 'mediante servicio a domicilio'.

El toque de queda, que rige desde a mediados de marzo a nivel nacional, ha provocado reacciones entre varios sectores, principalmente micros, pequeños, medianos y grandes empresarios, que consideran que no se puede paralizar la economía, la que debería comenzar a operar de manera gradual bajo rigurosos protocolos de seguridad.

LA PRIORIDAD ES LA VIDA, DICE PRESIDENTE

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo hoy al respecto que 'estamos bajo ataques de algunos empresarios que quieren abrir las famosas comidas rápidas, por ejemplo, y yo entiendo, pero mi prioridad y mi responsabilidad es la vida de la gente', para protegerla de la pandemia del coronavirus.

'Ya hemos avanzado en los protocolos de bioseguridad, bastante, pero también les decía a ellos -los empresarios- que si no se maneja bien un protocolo de bioseguridad, y si alguien no está consciente, aunque lo hayan capacitado con el protocolo, y desgraciadamente se convierte en una ventanilla no solamente de enviar alimentos, sino de enviar el virus, entonces no estamos haciendo nada', agregó.

El gobernante subrayó que 'tenemos que entrar en una campaña de concientización para que la gente aprenda'.

Hernández le advirtió 'a los empresarios que están urgidos', presionando y 'atacando' a su gobierno para que abra los restaurantes, al menos los de comidas rápidas, que 'van a gastar todo el tiempo que quieran y yo no voy a caminar por el lado de las presiones, porque aquí hay una cosa más importante que cuidar y es la salud de la gente'.

'Hemos coincidido con los especialistas, que la mejor forma de hacerlo es comenzar por educar y comprometer a cada hondureño para que se aprenda a cuidar y cuide de su familia', acotó. EFE