Honduras declara 'estado de emergencia sanitaria' por coronavirus

Tegucigalpa, 12 mar (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declaró este jueves el 'estado de emergencia sanitaria' por coronavirus, un día después de confirmarse los primeros dos casos del virus en el país centroamericano.

La emergencia fue decretada en la sesión del Consejo de Ministros, dirigido por Hernández, como parte del plan gubernamental de contención del COVID-19, indicó la Presidencia hondureña en un comunicado.

Además, el poder Ejecutivo ordenó a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantener 'activo' el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), en coordinación con la Secretaría de Salud, con el fin de que todas las instituciones públicas 'continúen trabajando de forma articulada' para combatir el Covid-19 y el dengue.

El organismo de protección civil y la Secretaría de Salud coordinarán todas las medidas frente el coronavirus, declarado como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.

BUSCAR RECURSOS

También se instruyó a las secretarías de Finanzas y la de Gobierno para 'analizar e identificar', por hasta 110 millones de lempiras (4,4 millones de dólares), para garantizar los insumos médicos, materiales y equipos de protección personal para 'responder ante la emergencia'.

Debido a la 'alta contagiosidad' del Covid-19, es necesario 'proteger a los proveedores de servicio y a la población en general', enfatiza el decreto ejecutivo aprobado durante el Consejo de Ministros.

Según el acuerdo ejecutivo, la Secretaría de Salud y la Copeco pueden utilizar de su presupuesto asignado 'lo que sea necesario' para hacerle frente al estado de emergencia sanitaria.

También ordena a la Cancillería y la Secretaría de Salud gestionar ante agencias de cooperación y 'gobiernos amigos' la donación de recursos, servicios y bienes materiales para atender la emergencia.

CASOS NEGATIVOS

Honduras confirmó este miércoles sus primeros dos casos de coronavirus: dos mujeres, una de ellas embarazada, que ingresaron los pasados días 4 y 5 al país, procedentes de España y Suiza.

Las autoridades sanitarias han descartado hoy cuatro nuevos casos sospechosos en el país en relación con el brote de coronavirus, cuyo origen está en la ciudad china de Wuhan.

El coordinador nacional de la vigilancia frente al Coronavirus, Homer Mejía, afirmó a periodistas que cuatro casos han sido descartados tras los análisis de laboratorio.

No obstante, señaló que al menos 22 personas están en vigilancia epidemiológica, de ellos once están hospitalizados y otros once en aislamiento a la espera de los resultados de los exámenes.

El Gobierno de Honduras anunció la víspera la restricción de entrada al país a viajeros procedentes de países 'con alta incidencia' de Covid-19 y pidió a sus ciudadanos abstenerse de viajar si no es necesario.

SUSPENDE CLASES EN UNIVERSIDAD Y CONCIERTO

Los dos conciertos del cantautor mexicano Marco Antonio Solís en Honduras, fijados para los días 13 y 14, han sido aplazados hoy por el brote del coronavirus.

'En vista de la situación que se presenta a nivel mundial y para proteger todas las partes integrales que conforman el espectáculo de calidad, como el del artista Marco Antonio Solís, se ha tomado la decisión de posponer y reprogramar los conciertos que se presentaría en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula', indicó la empresa organizadora de los conciertos.

La estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunció la suspensión total de sus actividades a partir de hoy como medida para contener el virus, una medida que no descartan aplicar las universidades privadas.

Luego de que el Gobierno anunció ayer los primeros dos casos de coronavirus, muchas personas se agolparon en los supermercados y otros comercios buscando gel desinfectante, mascarillas, mientras que otros vaciaron las estanterías, especialmente de productos de primera necesidad e higiene. EFE