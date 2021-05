Honduras registra 88 muertos con los que ya suman 5.789 desde 2020

Tegucigalpa, 11 may (EFE).- Honduras registró este martes 88 muertos por la covid-19, con los que ya suman 5.789 desde que fueron confirmados los primeros dos casos de contagios, el 11 de marzo de 2020, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo sanitario también indicó que de 3.469 nuevas pruebas de laboratorio procesadas, 1.130 dieron positivas, con las que ya son 222.118 las personas que han sido contagiadas con la mortal enfermedad en catorce meses de pandemia.

En su informe diario, el Sinager indicó además que 1.114 hondureños están hospitalizados a nivel nacional, de los que 596 presentan un cuadro clínico estable, 463 están graves y 55 en unidades de cuidados intensivos.

Se suman 334 nuevos pacientes recuperados, con los que ya son 81.973 los que se han salvado de morir por la covid-19, que en 2021 ha tenido una mayor incidencia de muertos y contagios que en 2020.

El informe de hoy del Sinager es el que más decesos ha registrado en un solo día, aunque el organismo cuando se refiere a la cifra de fallecidos señala que corresponden a distintas fechas, sin precisar detalles.

AGRADECIMIENTO A EL SALVADOR POR DONACIÓN DE VACUNAS

Ante la alta incidencia de contagios y fallecidos por la covid-19, siete alcaldes hondureños se reunieron hoy en El Salvador con el ministro de Salud de ese país, Francisco Alabí, para formalizar una solicitud de ayuda consistente en vacunas contra la enfermedad, luego de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció el domingo que daría una respuesta positiva.

Al respecto, la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña indicó que el Gobierno donará 34.000 dosis de vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 a los siete municipios hondureños que solicitaron ayuda.

Ante la respuesta afirmativa de El Salvador, otros alcaldes hondureños se sumaron para pedirle ayuda al presidente Bukele, según informaron medios locales de prensa en Tegucigalpa.

Bukele, quien también recibió a los alcaldes hondureños, dijo que las vacunas que serán donadas son de la farmacéutica británica AstraZeneca.

La respuesta salvadoreña ha sido aplaudida por varios sectores hondureños, mientras que otros han criticado la petición de los alcaldes, aduciendo que tiene matices políticos, y no han faltado los que califican la solicitud como una 'vergüenza' para Honduras, por el mal manejo de la pandemia y no haber adquirido hasta ahora las suficientes vacunas para inmunizar a su población, en un país de 9,5 millones de habitantes.

La Cancillería hondureña agradeció hoy la donación salvadoreña y señaló en la red social Twitter que 'es posible anteponer la salud a la geopolítica', y que 'no hay bloqueo donde hay hermandad'.

'En nombre de Honduras, muchas gracias a nuestros hermanos”, subraya el mensaje.

Además de agradecer la donación, en un hecho que la Cancillería señaló que es recíproco, porque Honduras le entregó medicamentos a El Salvador en 2020, durante la pandemia, indicó que no se busca que el vecino país done vacunas, sino que facilite la compra a China, país con el que Tegucigalpa no tiene relaciones diplomáticas.

“Para evitar cualquier malentendido, el Gobierno de Honduras no está pidiendo más donaciones de vacunas de El Salvador. Sólo buscamos que los países amigos faciliten nuestra compra de las vacunas que la República Popular China no nos venderá directamente”, indicó la misma fuente de Tegucigalpa.

Hasta ahora Honduras ha vacunado a menos del 1 % por ciento de su población, por lo que muchas personas han viajado a Estados Unidos a vacunarse. EFE