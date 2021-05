Honduras suma 755 nuevos casos de covid-19 y acumula 226.719 positivos

Tegucigalpa, 16 may (EFE).- Honduras reportó este domingo 755 nuevos pacientes de covid-19, por la que la cifra de contagios se elevó a 226.719 casos confirmados y 5.960 muertes desde marzo de 2020, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 2.385 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 755 dieron positivo, indicó el ente sanitario en su informe diario, en el que además reporta el fallecimiento de seis personas como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2.

En los hospitales hondureños se encuentran ingresados en este momento 1.091 personas, 581 de ellas presentan una condición estable, 451 están graves y 59 en unidades de cuidados intensivos, según el parte diario del Sinager.

En lo que respecta a los recuperados, hoy se sumaron 41 nuevos casos, con los que la cifra se elevó a 82.602.

Los departamentos de Francisco Morazán, en el centro del país (donde se localiza la capital hondureña), y Cortés, en el norte, son los que más contagios registran.

El organismo advirtió nuevamente que la pandemia de la covid-19 no ha terminado e hizo un llamamiento a la población a que, si no tiene necesidad de salir, no lo haga, y evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad.

Honduras, con una población de 9,5 millones de habitantes, notificó los primeros dos casos de coronavirus el 11 de marzo de 2020, dos mujeres hondureñas que llegaron al país procedentes de España y Suiza.

Pese a que Honduras vive una presión cada vez mayor por la extensión de la covid-19, más de 70 centros de triaje han cerrado en los últimos días en el país centroamericano ante la falta de recursos.

“La falta de financiamiento, recursos para hacerle frente a la demanda ciudadana, en otros casos un proceso de transición, es el problema del cierre de los triajes”, dijo a periodistas Yeni Canales, representante del Foro Nacional de Convergencia (Fonac).

Canales expresó su preocupación por el cierre de triajes, porque 'son un mecanismo para poder evitar que los hospitales estén abarrotados” e instó a las autoridades hondureñas a aprobar más recursos a las Alcaldías para que puedan hacer frente a la pandemia. EFE