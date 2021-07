Honduras supera las 7.700 muertes por la covid-19

Tegucigalpa, 27 jul (EFE).- Honduras registró 63 muertes por covid-19 en las últimas horas, con lo que el número de fallecimientos superó los 7.700, informó este martes el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De acuerdo con el más reciente boletín del organismo sanitario, el país centroamericano, con una población de 9,5 millones de habitantes, ya suma 7.713 víctimas fatales por el virus, mientras que los contagios llegaron a los 291.687, tras ser notificados 1.240 nuevos casos en la última jornada.

En los hospitales hondureños se encuentran ingresados en este momento 1.458 personas, 756 de ellas presentan una condición estable, 617 están graves y 85 en unidades de cuidados intensivos.

Según la información del ente, desde que se registraron los primeros dos casos por covid-19 en el país, en marzo de 2020, un total de 98.410 personas se han recuperado de la enfermedad, de ellos 699 fueron reportados hoy.

El departamento de Francisco Morazán, en el centro del país (donde se localiza la capital hondureña), es el que más contagios registra, por lo que el Gobierno ha anunciado para el fin de semana una jornada masiva de vacunación, que busca inmunizar a 50.000 personas en dos días.

El ente sanitario ha venido advirtiendo de que la pandemia de la covid-19 no ha terminado e hizo un llamamiento a la población a que, si no tiene necesidad de salir, no lo haga, evite las aglomeraciones de personas y use mascarilla para no contraer la enfermedad. EFE

ac/dmt