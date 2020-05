Hondureños sin recursos atrapados en España piden regresar a su país

Madrid, 12 may (EFE).- Al menos 235 ciudadanos hondureños sin recursos, junto a varios nicaragüenses en la misma situación, se encuentran atrapados en España desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, sin posibilidades de regresar a su país y en una situación 'muy crítica'.

'La mayoría vinieron a trabajar a España y, a raíz de la crisis del COVID-19 perdieron sus empleos porque su estatus migratorio era irregular', denuncia a Efe el hondureño Pablo José Pérez, en nombre del grupo de afectados.

'Llevan más de dos meses sin recibir sueldo y ya no tienen dinero. Necesitan regresar a Honduras porque allí tienen a sus familias, apoyo, y no tendrían que pagar renta”, pero 'el Gobierno hondureño no quiere apoyar', recalca.

Pérez, que se encontraba en un viaje de trabajo en España cuando se declaró la pandemia, ha reunido voluntariamente una lista y ha hecho un grupo de WhatsApp con los afectados, lo que le ha permitido conocer su situación.

“Muchos de ellos están en lugares de acogida, siendo asistidos por organizaciones como Cáritas o Cruz Roja. Algunos nos mandaron fotos de que están ya en la calle. Otros se fueron a la embajada con sus cosas, pero está cerrada por la situación sanitaria”, explica.

Subraya que las autoridades “ni siquiera han dado muestras de involucrarse” y que, cuando a raíz de “las llamadas públicas por medios de comunicación” consiguieron una respuesta, “lo único que han hecho es gestionar un vuelo que es muy caro, sobre los 1.000 o 1.300 euros, y esta gente no tiene capacidad de pago”.

Ante esta situación, Pérez ha escrito a otras organizaciones, como la Fundación 15 de Septiembre, formada por hondureños asentados en el sur de Florida, que es quien “nos está dando mucho apoyo en este momento influyendo en los medios de comunicación”.

“Lo que queremos es un vuelo humanitario de repatriación en el que el gobierno asuma el costo o gran parte de él”, demanda Pérez, quien recalca que los afectados “ya no tienen tiempo”.

Efe ha intentado ponerse en contacto con el consulado de Honduras en España, aunque sin éxito.

Se calcula que hay unos 1,5 millones de hondureños viviendo en el extranjero, la gran mayoría en Estados Unidos, los cuales envían remesas a sus familias, que en 2019 sumaron 5.400 millones de dólares, lo que significa un 20 % del PIB del país. EFE