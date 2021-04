Hong Kong aterriza en los Óscar denunciando el acoso escolar

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 16 abr (EFE).- Una potente denuncia contra el acoso escolar ha llevado a Hong Kong hasta los Óscar con 'Better Days', la película del cineasta Derek Tsang que no solo indaga en las actitudes de los jóvenes, sino que también cuestiona las de los adultos que amparan el 'bullying'.

'Cuando este tipo de situaciones suceden, como adultos tenemos que preguntarnos qué tipo de modelos a seguir estamos siendo para los niños', dijo a Efe el director.

'Better Days' se enfrentará por el Óscar a la mejor cinta internacional a 'Quo Vadis, Aida?' (Bosnia-Herzegovina), 'Collective' (Rumanía), 'The Man Who Sold His Skin' (Túnez) y la favorita 'Another Round' (Dinamarca).

La aspirante hongkonesa comparecerá el 25 de abril en la gran gala del cine tras triunfar en China con 222 millones de dólares de recaudación, con la estrella Dongyu Zhou y el ídolo juvenil Jackson Yee como protagonistas, y con una historia que puede conectar con públicos de todo el mundo por su llamada de atención sobre el acoso.

'BULLYING' EN LA PANTALLA

Basada en la novela 'In His Youth, In Her Beauty' de Jiu Yuexi, 'Better Days' se centra en Chen Nian (Dongyu Zhou), una adolescente absolutamente dedicada al examen de acceso a la universidad que podría cambiar su vida y la de su familia.

A la enorme presión y el estrés que padece Chen Nian se le une que es víctima constante de acoso por parte de unas compañeras, algo que comienza a cambiar cuando se cruza en su camino un buscavidas y delincuente callejero llamado Xiao Bei (Jackson Yee).

Tsang reflexionó sobre cómo el acoso escolar ha adquirido una dimensión diferente por culpa de las nuevas tecnologías.

'No fue hasta que los teléfonos inteligentes y las redes sociales se popularizaron que entré en contacto con esta abundancia de vídeos de niños haciendo cosas muy brutales', apuntó.

'Eso me dejó en shock. Me intrigó cómo son capaces los niños de hacerse eso entre sí', añadió.

Tsang apuntó que mucha gente trató de persuadirles de que no hicieran una cinta sobre un tema tan espinoso como el acoso escolar, pero señaló que siguieron adelante porque consideraban que esta película podría lanzar 'un mensaje positivo' y 'una plataforma' para dialogar sobre este problema.

Por otro lado, el cineasta insistió en que los adultos y los padres no deben 'evadir' su parte de 'responsabilidad'.

'Qué valores fomentamos en los niños, qué tipo de ambiente creamos que permite que estas cosas sucedan. Cada vez que vemos un vídeo de niños haciendo eso, de verdad tenemos que cuestionarnos qué tipo de mundo estamos creando para los niños', opinó.

No obstante, Tsang defendió que entre el trágico e impactante relato de 'Better Days' también se cuela la esperanza gracias a la historia de amor entre Chen Nian y Xiao Bei.

'A veces puedes encontrar compasión, empatía, amor y apoyo en gente que es completamente diferente a ti', dijo.

CONTROVERSIAS Y PANDEMIA

'Better Days' es la tercera película hongkonesa en toda la historia en lograr la nominación a la mejor cinta internacional.

Sin embargo, los Óscar no se emitirán en Hong Kong por primera vez en más de 50 años, una decisión que levantó revuelo y que el canal TVB justificó como una medida simplemente comercial.

Tsang confesó sentirse 'muy decepcionado' al respecto, pero mostró su comprensión y entendió que retransmitir una gala tan incierta podría ser algo arriesgado en términos económicos.

En internet, en cambio, han circulado otras posibles razones detrás de la no retransmisión como la candidatura al Óscar del cortometraje documental 'Do Not Split' sobre las protestas en Hong Kong o el miedo a que en la ceremonia haya mensajes políticos en contra de China.

Por otro lado, Tsang admitió que la censura en China forma parte de 'las reglas del juego'.

Pero subrayó asimismo que la autocensura puede ser algo también muy dañino por lo que confió en que 'Better Days' pueda animar a los jóvenes cineastas a no ponerse límites.

'Ciertamente espero que nuestra película pueda proporcionar esa inspiración para que los directores crean de verdad en la historia que realmente quieren contar y que no se autocensuren', describió.

Finalmente, Tsang habló sobre lo difícil que tiene poder acudir a la ceremonia en Los Ángeles (EE.UU.) por las medidas contra la pandemia, que exigen en Hong Kong 21 días de cuarentena tras regresar de EE.UU. y que le impedirían afrontar un rodaje inminente que ya tenía totalmente organizado.

'Hay grandes posibilidades de que nos perdamos la gala', lamentó. EFE