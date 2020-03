Hopp y el Hoffenheim llaman a la solidaridad entre clubes de la Bundesliga

Berlín, 17 mar (EFE).- El 1896 Hoffenheim y su principal accionista, Dietmar Hopp, llamaron este martes a la solidaridad entre los clubes de la Bundesliga ante las repercusiones económicas que tendrá para el fútbol el coronavirus.

Hopp, que también tiene la mayoría de la empresa CureVac que está desarrollando una vacuna contra el coronavirus, defendió la interrupción de la temporada, por lo menos hasta el 2 de abril.

'La pausa es necesaria porque la salud de la gente tiene que tener prioridad, a ese respecto no puede haber discusión. El fútbol no se pueda aislar de la sociedad y hace bien en no reclamar un papel especial está situación excepcional de crisis absoluta', dijo Hopp.

El gerente del Hoffenheim. Frank Briel, advirtió además que nadie puede saber cuánto durará la crisis que representa una amenaza para la mayoría de los clubes que dependen de los ingresos de televisión, de la recaudación de la taquilla y de los pagos de los patrocinadores.

'Es la hora de la solidaridad. Los fuertes tienen que ayudar a los débiles. Desearía que esta idea de solidaridad fue consenso en toda la Bundesliga', dijo Hopp.

'Tenemos que darle a la idea de solidaridad también una base financiera y encontrar una solución para los clubes que se ven más golpeados por las pérdidas. Tengo simpatía por la idea de crear un fondo de solidaridad para hacer frente a esta situación excepcional', agregó.

Hopp, cuya fortuna está por encima de los 10.000 millones de euros según cifras de la revista Forbes, es uno de los hombres más ricos de Alemania.

Su fortuna surgió en buena parte del consorcio informático SAP, del que fue confundador, y actualmente tiene inversiones en diversas empresas como CureVac.

El Hoffenheim actual es prácticamente una creación suya al que llevó, con sus inversiones, desde la octava hasta la primera categoría del fútbol alemán, lo que todavía genera antipatía en los ultras de muchos equipos tradicionales alemanes.

El Hoffenheim, gracias al poder financiero de Hopp, está entre los clubes que tendrían como superar la crisis junto con el Bayern y el Borussia Dortmund.

Después de que esta temporada habían aumentado los ataques de los ultras de clubes tradicionales contra Hopp puede darse la paradoja de que una iniciativa suya puede ser la base de la salvación para muchos clubes.

Por otra parte, la posibilidad de que CureVac desarrolle la vacuna, Hopp ha asegurado que podría estar lista en otoño, le daría al personaje otra dimensión en medio de la crisis actual.EFE