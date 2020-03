Horacio Nava asegura que la incertidumbre es lo peor rumbo a Tokio 2020

Chihuahua (México), 22 mar (EFE).- El mexicano Horacio Nava, cuatro veces medallista de los Juegos Panamericanos en la caminata de 50 kilómetros, reconoció este domingo que la incertidumbre es lo peor en su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

'La incertidumbre es lo que más me mueve a mi y a los deportistas de cara a Tokio 2020; en Chihuahua, donde me entreno, apenas de acaba de reportar el primer caso de coronavirus, pero igual me estoy entrenando con precauciones', reveló a Efe.

Aunque compite con una cirugía de corazón, Nava, de 38 años, es uno de los deportistas mexicanos más destacados en lo que va de siglo, subcampeón de la Copa Mundial del 2010, monarca panamericano en Guadalajara 2011, subcampeón en Rio de Janeiro 2007 y Lima 2019 y medallista de bronce en Toronto 2015.

'Ya está llegando el final de mi carrera. Mi idea era retirarme después de los Olímpicos o en el Mundial del próximo año, sin embargo ahora está cambiando todo, si los Juegos de Tokio se aplazan, yo aplazaré mi retiro', señaló.

El atleta, que ha estado activo en campañas en Chihuahua para estimular el aumento de las precauciones para evitar en contagio del COVID-19, reconoció que su preparación y la de sus rivales se ha afectado, pero es entendible porque la prioridad es proteger a la sociedad de la pandemia que registra 251 casos en el país.

'Este sábado debí competir en Dudince, Eslovaquia; cuando suspendieron esa prueba por el coronavirus, planificamos caminar este domingo en Francia, pero también cancelaron la competencia, algo acertado porque lo primero es evitar el contagio', agregó.

Por practicar un deporte que se puede realizar aislado, Nava se entrenó en forma en Creel, en la Sierra Madre de Chihuahua, y luego ha continuado su preparación en su la ciudad, en el norte de México, aunque tras la suspensión de eventos, su entrenador determinó bajar la carga de trabajo.

'Veníamos bien. Ahora vamos a volver a hacer una preparación general y después de eso nos moveremos de acuerdo a lo que decida el Comité Olímpico', indicó.

El mexicano tiene un registro personal de 3h 42:51, logrado en el año 2014 y este año aparece en el vigésimo segundo lugar de la lista mundial, lo cual lo tiene clasificado a Tokio 2020.

'He competido bien en Asia y espero hacerlo cuando sean los Juegos', concluyó el deportista, sexto lugar olímpico en Pekín 2008.EFE