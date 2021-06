Horigome, Nishimura y Japón cambian el orden

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- Ni siquiera Nyjah Huston, el mejor de todos casi siempre y esta vez subcampeón, ni Rayssa Leal o Pamela Rosa frustraron el triunfo de Japón en los Campeonatos del Mundo de 'street' en Roma, ganador con Yuto Horigome, en categoría masculina, y Aori Nishimura, en femenina, para cambiar el orden.

Ninguno de los dos domina el ránking mundial. En el caso de Horigome es segundo por detrás de Nyjah Huston; en el de Nishimura es tercera, superada por Rosa y Leal. Pero, además, Japón situó a dos 'skaters' más en el podio de la cita mundial en el Foro Itálico de Roma: Sora Shirai fue tercero en chicos; Momiji Nishiya fue segunda en chicas, además de ganar una plaza olímpica que no tenía.

Un éxito rotundo del país que pasará a la historia este verano en este deporte, porque en su territorio se estrenará el 'skateboarding' como olímpico; un 'salto' que protagonizarán 80 patinadores (20 por prueba) y que será un hecho los próximos 25 y 26 de julio, en la modalidad de 'street', y 4 y 5 de agosto en 'park', en ambos casos tanto en categoría masculina como femenina.

A juicio del jurado, por la dificultad, la variedad y la calidad de la ejecución, sobre todo, pero también por la velocidad y la continuidad o por el uso del circuito y de los obstáculos específicos, Horigome y Nishimura fueron los mejores del mundo. Otra cosa es que, con Nyjah Huston o con Pamela Rosa y Rayssa Leal como rivales, sean los favoritos números uno al triunfo en Tokio.

Sí lo es siempre Nyjah Huston, al que debate en cada torneo, cada vez con más frecuencia, Yuto Horigome. Cada final es un espectáculo entre los dos, también entre el resto de adversarios, como lo fue este domingo en el Foro Itálico, por emoción, por variedad, por atrevimiento y por la calidad y el nivel con el que se compitió.

No hubo ninguna certeza para el campeón hasta el último segundo, hasta que el intento final de Nyjah Huston terminó en nada. Necesitaba el estadounidense una hazaña de 9.64 sobre diez en su truco final. Se propuso tal desafío -no había pasado de 9.27 en la final-. No lo completó. Fue nulo, como tres de sus cinco trucos.

Ahí quedó coronado como ganador Yuto Horigome, lanzado por cuatro de sus cinco trucos, tres de ellos por encima de los nueve puntos. La diferencia entre el campeón y el subcampeón fue de un punto: 36.75 a 35.75. El podio lo cerró otro japonés, Shora Sirai, con 34.58. El brasileño Kevin Hoefler fue quinto, con 33.71.

Los cuatro están clasificados para Tokio 2020, a falta de la publicación oficial del ránking final, en el que también tendrán plaza el peruano Angelo Caro, el colombiano JhanCarlos Gonzalez, el puertorriqueño Manny Santiago, el australiano Shane O'Neill, los brasileños Felipe Gustavo y Giovanni Vianni, los estadounidenses Jagger Eaton y Jake Ilardi, el portugués Gustavo Ribeiro, los canadienses Micky Papa y Matt Berger, los franceses Aurelien Giraud y Vincent Milou, el japonés Yukito Aoki, el belga Axel Cruysberchs y el surafricano Brandon Valjalo, éste por cuota continental.

NISHIMURA SUPERA A RAYSSA LEAL, PAMELA ROSA Y LETICIA BUFONI

Bronce hace dos años, cuando Pamela Rosa y Rayssa Leal dominaron las dos primeras posiciones del Campeonato del Mundo de 2019, Aori Nishimura alcanzó este domingo la cima en el Foro Itálico de Roma a sus 19 años. Su último truco con una puntuación de 3.80 la impulsó hacia la medalla de oro, a la que se había dirigido cada instante.

Sobre todo en la parte de los trucos. El primero logró un valor de 4.30. Y el cuarto 4.04. Fueron el tercero y el cuarto más alto de la final. Los dos superiores los protagonizaron dos compatriotas: Funa Nakayama, aunque no le bastó para ir más allá del sexto puesto, y Momiji Nishiya, de vigésima en el ránking a subcampeona del mundo.

Nishimura marcó un registro global (se suman las cuatro mejores puntuaciones entre las dos sesiones de 45 segundos y los cinco trucos) de 14.73. Nishiya, de 14.17; no sólo ganó la plata, sino que alcanzó una plaza olímpica que no era suya antes de la cita, una vez que las tres primeras logran el billete directo a Tokio 2020.

Japón superó a Brasil en la final. A ambas les siguieron las tres mejores 'skaters' brasileñas, del continente americano y del ránking mundial, con permiso de Nishimura: Rayssa Leal, tercera en la final, con 13.47, es segunda; Pamela Rosa, cuarta este domingo con 13.44, es la mejor del planeta; y Leticia Bufoni, quinta en el Foro Itálico, cierra el 'top' 4 mundial. Todas van a Tokio 2020.

También la japonesa Yumeka Oda; las estadounidenses Mariah Duran, Alexis Sablone y Alana Smith; las holandesas Candy Jacobs, Roos Zwetsloot y Keet Oldenbeuving; la australiana Hayley Wilson; la filipina Margielyn Didal; la china Wenhui Zeng; la belga Lore Bruggeman; la austríaca Julia Brueckler; la francesa Charlotte Hym, la italiana Aisa Lanzi y la surafricana Boipelo Awuah, esta última por cuota continental y que relega a primera reserva a la 'skater' española Andrea Benítez, por ahora fuera de Tokio 2020.

- CLASIFICACIONES DE LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO 'STREET'

- FINAL MASCULINA:

.1. Yuto Horigome (JPN) 36.75

.2. Nyjah Huston (USA) 35.75

.3. Sora Shirai (JPN) 34.58

.4. Jagger Eaton (USA) 34.36

.5. Kevin Hoefler (BRA) 33.71

.6. Matt Berger (CAN) 32.15

.7. Jake Ilardi (USA) 30.12

.8. Micky Papa (CAN) 24.29

- FINAL FEMENINA:

.1. Aoki Nishimura (JPN) 14.73 puntos

.2. Momiji Nishiya (JPN) 14.17

.3. Rayssa Leal (BRA) 13.47

.4. Pamela Rosa (BRA) 13.44

.5. Leticia Bufoni (BRA) 13.36

.6. Funa Nakayama (JPN) 11.94

.7. Mariah Duran (USA) 11.64

.8. Roos Zwetsloot (NED) 00.00. EFE