Hospitales de la ciudad de Nueva York contarán con más personal sanitario

Nueva York, 19 abr (EFE).- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó este domingo que la ciudad está distribuyendo a 1.400 voluntarios profesionales de la salud de diversas partes del país para apoyar a más de 40 hospitales y ancianatos, en su batalla contra el coronavirus.

Explicó que 600 de estos irán a trabajar a hospitales independientes, mientras que 535 militares, compuestos por médicos, enfermeras y terapistas respiratorios están ya trabajando en los centros sanitarios, como se había pedido.

Destacó que algunos de estos militares han estado en Afganistán y por tanto conocen lo que es estar en un frente de batalla, como la que se libra en Nueva York, epicentro del COVID-19 en el mundo.

De Blasio señaló además que hospitales como en Queens, donde más ha embestido el virus o en El Bronx, de mayoría latina, la población más afectada con el azote del virus, ya cuentan con este personal y les agradeció su apoyo.

El alcalde hizo además un llamado a los sobrevivientes del coronavirus para que donen sangre para ayudar a los que aún batallan con la enfermedad. Agregó que el Banco de Sangre de la ciudad está recolectando la sangre para obtener el plasma que se necesita.

'Necesitamos que dones sangre, tu plasma puede ayudar a otros', dijo enfáticamente durante su conferencia diaria sobre el coronavirus..

También indicó que están teniendo resultados mixtos en la lucha contra COVID-19 y señaló que las admisiones diarias han aumentado en las últimas horas de 261 a 317 aunque los ingresos a la unidad de cuidados intensivos se han reducido de 849 a 880 pacientes.

Igualmente destacó que el porcentaje de positivos ha reflejado una merma de 42 a 38 por ciento.

De Blasio hizo además un llamado a los neoyorquinos, en momentos en que las temperaturas comienzan a ser más cálidas con la llegada de la primavera, a que continúen siguiendo las reglas del distanciamiento social para protegerse a sí mimos y a sus familiares.

Haciendo esto, recalcó, se protege también a los trabajadores de la salud que se han convertido en los héroes en esta crisis.

'No subestimen a nuestro enemigo, que es una enfermedad horrible', argumentó.

'No podemos volver a lo normal hasta comprobar que hemos vencido esta enfermedad. No queremos tener un efecto boomerang', afirmó y reiteró que si no se cumplen las reglas del distanciamiento social y la de no reunirse en grupos, la policía actuará y se impondrán multas.

Pidió nuevamente a los neoyorquinos que reporten a la ciudad si son testigos de que no se cumplen con las reglas, que son parte del plan Nueva York en Pausa, que se puso en marcha en el estado el pasado 20 de marzo para intentar contener la propagación del virus.

'Si desoyen (cumplir con las reglas) daremos una multa y serán de mil dólares cada vez para los que no las acaten. Estamos en medio de una crisis horrible, de crisis económica, pero lo primero es salvar vidas', sostuvo.

De Blasio también tuvo hoy un mensaje para el presidente Donald Trump, al que hizo un llamado a salvar a Nueva York, su ciudad natal, si quiere que se restablezca la economía

'Presidente Trump: usted está fallando a la ciudad de Nueva York. Cuando te necesitamos no estás', indicó en su conferencia, en la que además recordó al mandatario que se necesita ayuda federal para 'salvar a la ciudad' y reabrir la economía.

'¿Usted va a salvar a la ciudad o va a decirles a los neoyorquinos 'muéranse'', indicó al reclamar que Nueva York necesita de un estímulo económico para ponerse de pie y acusó al mandatario de guardar silencio 'pese a que he puesto las necesidades sobre la mesa'.

Estados Unidos suma 732.197 casos de coronavirus y 38.664 muertos, en Nueva York, epicentro de la pandemia, han fallecido 13.202 personas. EFE