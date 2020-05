Hotel Salud, la alternativa de pago para alojar a los repatriados paraguayos

Noelia F. Aceituno

Asunción, 13 may (EFE).- Hotel Salud no es el nombre de ningún alojamiento inaugurado en Paraguay durante la expansión del coronavirus, sino el programa piloto del Gobierno para ayudar al sector hotelero y aumentar el número de camas para que los repatriados cumplan su cuarentena, aunque en este caso, y al contrario que en los albergues militares, con el pago de sus costes.

En las últimas semanas, más de 90 hoteles de todo el país se capacitaron para recibir a los repatriados y a posibles positivos del coronavirus SARS-CoV-2, aunque tras esa formación poco más de 30 expresaron su deseo de seguir adelante con el proyecto.

Y, de esos, solo 11, con 500 camas, fueron habilitados por el Ministerio de Salud para transformarse en 'hoteles salud'.

Desde que comenzó el proceso de repatriación, posterior al cierre de fronteras en marzo, más de 3.000 paraguayos han pasado o continúan su cuarentena en albergues, y otros solicitan desde el extranjero volver a su país, con un número de peticiones que supera al de camas disponibles.

La situación llevó al Gobierno a encontrar una solución en el sector hotelero, que aquejaba pérdidas por el parón económico y turístico y que contaba con instalaciones, ahora infrautilizadas, factibles para darles una nueva vida sanitaria.

La titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Sofía Montiel, aseguró a Efe que los hoteles, tras adecuarse a las exigencias de Salud, 'pueden dar todas las garantías de seguridad sanitaria y ayudar a compatriotas, ante la gran necesidad de volver al país'.

Montiel tampoco pasó por alto el momento complejo que atraviesa el sector turístico, con una caída del 69 % en la recepción de visitantes en marzo y un desplome total en abril, ya que el cierre de fronteras impidió el ingreso de visitantes.

Para Montiel todos ganan con el programa 'Hotel Salud', que se presenta como 'una posibilidad económica para los hoteleros', una 'descompresión en los albergues' y la oportunidad de que los paraguayos puedan regresar.

Sin embargo, el alojamiento en los hoteles no será gratuito y serán los repatriados quienes deberán correr con los costos de su alojamiento, con tarifas establecidas por los propios hoteleros 'acordes a la situación económica que atraviesa el país'.

'Para los que no puedan, van a seguir contando siempre con los albergues', comentó Montiel.

NI ALFOMBRAS NI DECORACIÓN

A golpe de decreto, los hoteles tuvieron que despedirse de los últimos días de la temporada de verano y echar el cierre sin saber cuándo volverían a recibir a huéspedes en sus habitaciones.

La reapertura de los once seleccionados no será como imaginaban, sino acorde a los protocolos sanitarios para alojar a repatriados, casos positivos de coronavirus que no pueden cumplir la cuarentena en su casa o personas que hayan estado en contacto con contagiados y que se vean en la misma situación que los anteriores.

Convertirse en 'hoteles salud' implicará no tener alfombras, o plastificarlas en caso de que las hubiera, retirar las cortinas de tela, eliminar la ornamentación de las habitaciones y apagar el aire acondicionado, entre otras medidas que explicó a Efe el asesor técnico de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Salud, Gustavo Ortiz, que se ha encargado de los procesos de verificación.

Los hoteles están ubicados en Asunción, departamento Central, Itapúa y Alto Paraná, y no se descarta que la cifra aumente tras una primera evaluación de este programa piloto.

Los repatriados que se decanten por los hoteles recibirán, todavía en el exterior, 'una cartilla innominada con la carta de oferta y costes' y deberán tramitar la reserva online para que a su llegada el contacto en recepción sea 'mínimo', dijo Ortiz.

En esta reconversión del sector quedarán por el camino muchas comodidades: el servicio de comedor pasará a una bandeja frente la habitación y la limpieza correrá por cuenta del huésped, aunque se mantendrá el servicio de lavandería cada cinco días, con la ropa personal y la de cama.

Además del personal del hotel, capacitado para estas nuevas labores, también se instalarán 'brigadas' integradas por personal médico, de enfermería y profesionales de salud mental, así como seguridad privada y estatal.

Hasta el momento en Paraguay se registran 737 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2, con 10 fallecimientos.

OPCIONES PARA FUTBOLISTAS

La Asociación Paraguaya de Fútbol publicó este martes un comunicado en el que expresaba la intención de varios futbolistas en el exterior de cumplir su cuarentena en 'hoteles salud'.

Muchos de los deportistas quedaron varados en otros países con sus contratos suspendidos, sin perspectivas de reanudación de sus ligas y algunos sin salarios.

Entre los interesados en volver también hay miembros de la Albirroja, aunque desde la Selección Paraguaya de Fútbol no han proporcionado el número. EFE