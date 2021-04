HRW: Al menos 80 civiles asesinados por Boko Haram en Camerún desde diciembre

Nairobi, 5 abr (EFE).- Al menos 80 civiles han muerto en la región del Extremo Norte de Camerún en ataques perpetrados por el grupo yihadista nigeriano Boko Haram desde el pasado diciembre, informó hoy Human Rights Watch (HRW).

En la región, fronteriza con Nigeria, Boko Haram 'ha intensificado los ataques contra civiles en ciudades y pueblos', donde también saqueó cientos de casas en los últimos cuatro meses, señaló la organización pro derechos humanos en un comunicado emitido en Nairobi.

El grupo terrorista 'está librando una guerra contra el pueblo de Camerún a un coste humano alarmante', advirtió la investigadora sénior de HRW sobre África Ilaria Allegrozzi.

'A medida que la región del Extremo Norte de Camerún se convierte cada vez más en el epicentro de la violencia de Boko Haram, Camerún debería adoptar y llevar a cabo urgentemente una nueva estrategia de respeto de los derechos para proteger a los civiles', subrayó Allegrozzi.

Tras entrevistar a más de veinte víctimas, familiares de víctimas, testigos, activistas y trabajadores humanitarios, HRW ha documentado, entre otros atentados, cómo un suicida de Boko Haram se hizo estallar entre civiles que huían, cómo decenas de pescadores locales murieron pasados a machetes y cuchillos y cómo un anciano jefe de aldea fue asesinado frente a su familia.

La investigación sugiere que 'el número real de víctimas es mucho mayor', dada la dificultad de confirmar los detalles de forma remota y debido a que no se divulgan a menudo algunos ataques.

Uno de los ataques más mortíferos ocurrió en la localidad de Mozogo el 8 de enero, cuando los integrantes de Boko Haram mataron al menos a catorce civiles, incluidos ocho niños, e hirieron a otros tres, dos menores entre ellos.

Mientras los terroristas disparaban contra los residentes y saqueaban sus casas, una atacante suicida se infiltró en un grupo de civiles que huían y luego detonó su chaleco explosivo, según aseguraron testigos.

'Cuando comenzó el tiroteo, me escapé hacia el bosque', dijo un residente de 41 años citado por HRW. 'Escuché una poderosa explosión y me tumbé en el suelo. Vi a un niño de siete años cubierto de sangre corriendo hacia mí. Me llevó al lugar donde la kamikaze detonó su chaleco explosivo. Fue un baño de sangre', agregó.

Pese a la advertencia de la ONG, el ministro camerunés de Administración territorial, Paul Atanga Nji, indicó el pasado 12 de febrero que la situación de seguridad en el Extremo Norte está 'bajo control' y que Boko Haram está 'viviendo sus últimos días'.

Boko Haram lucha desde 2009 por imponer un Estado islámico en Nigeria -país de predominio musulmán en el norte y de mayoría cristiana en el sur- y pretende convertir la zona del lago Chad -que también comprende territorios de Níger, Chad y el norte de Camerún- en su bastión.

Una fuerza conjunta multinacional integrada por Nigeria, Níger, Camerún y Chad ha debilitado la insurgencia de Boko Haram, aunque los yihadistas aún lanzan ataques indiscriminados contra áreas sensibles. EFE