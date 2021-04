HRW denuncia escasa vacunación de refugiados e inmigrantes en el Líbano

Beirut, 6 abr (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) alertó hoy de la baja tasa de vacunación entre los refugiados y trabajadores inmigrantes en el Líbano, donde representan menos de un 3 % de la población que ha sido vacunada, pese a las promesas de las autoridades sobre su inclusión en la campaña.

El índice de muertes por el virus entre los refugiados sirios residentes en el país es cuatro veces más alto que la media nacional y el de los palestinos, tres veces por encima, pero aún así solo el 2,8 % de los inmunizados hasta ahora son extranjeros, según datos oficiales y de la ONU recogidos por la organización de derechos humanos.

Aunque la población no libanesa supone al menos un 30 % del total de residentes, este segmento representa apenas un 5,3 % de los registrados en la plataforma gubernamental para recibir la vacuna contra la covid-19, afirmó HRW en un comunicado.

'Los refugiados sirios entrevistados por Human Rights Watch expresaron miedos al arresto, detención o incluso deportación si se registran en la plataforma gestionada por el Gobierno, especialmente si no tienen residencia legal en el Líbano', explicó la organización y recordó que sólo un 20 % de 1,5 millones están en situación legal.

Asimismo, la ONG denunció la falta de concienciación e información accesible a este sector de la población, pues muchos de los encuestados ignoraban la existencia de una página web para registrarse, pensaban que era sólo para ciudadanos libaneses o habían oído que tenían que pagar el coste de la vacuna de su bolsillo.

Así las cosas, hasta ayer menos de 18.000 sirios habían cumplimentado el formulario para recibir las dosis y poco más de 1.150 de ellos lo habían hecho.

En el caso de los refugiados palestinos, unos 200.000, los entrevistados no temen ser deportados pero sí que se les niegue la vacuna o tener que pagar por ella un precio que no se pueden permitir, dado que por su estatus no se les permite acceder a otros servicios sociales públicos, como la sanidad.

Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aseguró a HRW que están estudiando formas para ayudar a que las vacunas lleguen también a los trabajadores inmigrantes, que se pueden registrar en la plataforma sin necesidad de un documento de identidad, pues muchos de ellos están indocumentados.

La OIM estimó en 2020 que había unos 400.000 trabajadores inmigrantes en el Líbano, donde todavía rige el controvertido régimen de patrocinio 'kafala', si bien se cree que algunos habrían abandonado el país a raíz del estallido de la crisis económica en 2019, la pandemia y la explosión del 4 de agosto de 2020 en Beirut. EFE