HRW pide crear organismo para desaparecidos por EI tras su derrota en Siria

Beirut, 11 feb (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este martes que Damasco y la autoridad de facto kurda creen un sistema formal para compartir información y revelar el destino de aquellos civiles que fueron arrestados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) durante sus tres años de control en Siria.

'Las familias de los desaparecidos esperaban que la derrota (del EI) les dirigiese rápidamente a tener información sobre sus seres queridos, pero las autoridades no han tenido como prioridad la obtención o divulgación de información a las familias en la mayoría de los casos', afirmó HRW en un informe, de 57 páginas, titulado 'Secuestrado por el EI: fracaso al no saber el destino de los desaparecidos de Siria'.

El 23 de marzo de 2019, el EI fue derrotado territorialmente en el este de Siria por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos y apoyada por la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, tras una larga ofensiva que se produjo en paralelo a otra operación militar encabezada por Damasco y respaldada por su aliada Moscú.

'No está claro por qué las autoridades sirias y locales no están aportando respuestas del paradero de la gente desaparecida, parece una falta de voluntad política de las autoridades para dedicar realmente sus recursos y atención a este caso (...) no ven la urgencia de esta situación', afirmó a Efe Sara Kayyali, investigadora para Siria en HRW y autora del informe.

'Lo que debería ser diferente en esto es que el EI ha sido derrotado territorialmente por lo que sería fácil obtener estas respuestas (...) no hemos recibido respuesta de ninguna autoridad en Siria o fuera a pesar de haber enviado cartas, comunicación directa o recordatorios', espetó Kayyali.

Personas anteriormente detenidas por el EI dijeron a HRW que el grupo yihadista 'los encarceló en instalaciones que luego fueron bombardeadas por la coalición liderada por Estados Unidos o la alianza militar sirio-rusa'.

'Cada autoridad de facto en el noreste de Siria debería crear un punto centralizado u organismo civil para recopilar información en sus respectivas áreas de control sobre aquellos que desaparecieron bajo el control del EI', concluyó HRW.

Aunque HRW no ofrece cifra de desaparecidos, en su informe cita a la Red Siria para los Derechos Humanos que ha documentado 8.143 casos de personas detenidas por el EI cuyo paradero sigue sin saberse.

El EI irrumpió en 2014 en Siria y llegó a controlar amplias áreas del país, que tras su derrota se dividen ahora entre las autoridades kurdas, en el noreste de Siria, y las dominadas por Damasco.

'De acuerdo con el derecho internacional, todas las autoridades están obligadas a tomar todas las medidas posibles para dar cuenta de las personas desaparecidas como resultado de un conflicto armado en las zonas que controlan de manera efectiva y proporcionar a las familias información sobre lo que les sucedió', según HRW. EFE