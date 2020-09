HRW: Sudáfrica sigue sin dar respuesta a la violencia xenófoba

Johannesburgo, 17 sep (EFE).- La violencia contra los extranjeros que viven en Sudáfrica continúa siendo un problema diario, en ocasiones con consecuencias mortales, y el Gobierno sudafricano hizo poco para darle respuesta pese a los compromisos anunciados en 2019, denunció hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

'La violencia y el acoso xenófobo contra los extranjeros africanos y asiáticos que viven en Sudáfrica son rutinarios y a veces letales', lamentó HRW, con motivo de la presentación de un informe sobre este problema, recurrente en la nación austral.

Según las pesquisas de esta organización, a pesar del anuncio gubernamental de un 'plan de acción' para combatir la xenofobia en marzo de 2019, el Ejecutivo del presidente Cyril Ramaphosa 'ha hecho muy poco' para asegurar que los perpetradores de este tipo de ataques, sean otros ciudadanos, policías o funcionarios, respondan de su acciones.

Los ataques xenófobos documentados por HRW abarcan desde asesinatos, lesiones graves, desplazamientos forzosos y discriminación, hasta barreras de acceso a la justicia.

'Los problemas incluyen indiferencia, negación y aprobación tácita de las acciones xenófobas por parte del Gobierno y de las autoridades de aplicación de la ley', destaca la ONG, que también menciona otros contratiempos como las grandes dificultades para adquirir o renovar los documentos para mantener el estatus de legalidad y acceder a servicios como la educación o la sanidad.

El estudio, realizado a partir de documentos oficiales, información periodística y entrevistas directas, revela que los extranjeros en Sudáfrica continúan siendo culpados de manera habitual de la inseguridad económica y la criminalidad.

'Los ciudadanos no sudafricanos han sufrido ola tras ola de violencia xenófoba y viven con miedo constante a ser blanco (de ataques) solo por el hecho de no ser sudafricanos', subrayó Kristi Ueda, investigadora de HRW y autora del informe, titulado 'Me robaron mi vida: la violencia xenófoba contra los no-nacionales en Sudáfrica'.

'El Gobierno sudafricano debería hacer, con todo el peso de la ley, que rindan cuentas los responsables. La impunidad solo envalentona a otros y perpetúa la xenofobia', añadió Ueda, según un comunicado difundido por HRW para presentar el estudio.

HRW recuerda los graves incidentes ocurridos en septiembre de 2019, cuando una oleada de disturbios, saqueos y violencia dejó al menos 18 extranjeros muertos, según los datos recopilados por esta organización defensora de los derechos humanos.

Esos incidentes hicieron que Sudáfrica, que alegaba que no se trataban tanto de un problema de xenofobia como de criminalidad, se ganara el repudio de la comunidad internacional, en especial de sus vecinos de la región.

'Claramente, se necesitan medidas concretas y urgentes, particularmente para poner fin a la violencia, el acoso policial y la impunidad', argumentó Ueda.

'Proteger a los extranjeros de nuevos ataques y terminar con la impunidad de la violencia xenófoba requiere una estrategia de largo plazo y no solo palabras sobre el papel', concluyó. EFE