HRW y AI urgen a detener de inmediato el traslado de rohinyás a una isla

Daca, 3 dic (EFE).- Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) urgieron este jueves al Gobierno de Bangladesh a que detenga de inmediato las labores para trasladar de forma inminente a miles de refugiados rohinyás a una isla remota.

'Bangladesh debe detener de inmediato la reubicación inminente de refugiados rohinyás en la remota isla de Bhasan Char', subrayó en un comunicado la organización de defensa de los derechos humanos HRW.

Según esta ONG, las autoridades bangladesíes han preparado una lista de 4.000 rohinyás para ser reubicados y este mismo jueves se espera el inicio de la primera fase del traslado con el envío de refugiados a la ciudad portuaria de Chattogram, un extremo no confirmado oficialmente.

'Aún tenemos que fijar una fecha para comenzar la reubicación. Lo anunciaremos a su debido tiempo', dijo a Efe el comisionado adjunto de Ayuda y Repatriación de Refugiados, Shamsuddoha.

El traslado de los refugiados a Bhasan Char, ubicada en la Bahía de Bengala y de unos 40 kilómetros cuadrados de extensión, forma parte de un plan del Gobierno bangladesí anunciado en 2017, pero que quedó en suspenso por las dudas de la ONU y otras organizaciones sobre las condiciones en la isla, que suele inundarse durante el monzón, y la falta de voluntarios para la reubicación.

La comunidad internacional ha subrayado de manera insistente la necesidad de que se trate de una reubicación voluntaria, aunque HRW ha denunciado que al menos 12 familias rohinyás aseguraron 'que sus nombres estaban en la lista, pero que no se habían ofrecido voluntariamente para reubicarse'.

'Escucho ahora que los voluntarios y majhis (líderes comunitarios) nos están buscando a mí y a mi familia. Temo que si me encuentran, me obliguen a irme', afirmó a HRW uno de esos refugiados, al que no identificó.

Otros refugiados habían sido presionados con incentivos y promesas, pero cambiaron de opinión al conocerse que en la isla están recluidos en 'instalaciones similares a una prisión' y no tienen libertad de movimiento, según HRW.

El director para Asia de HRW, Brad Adams, denunció que, de ser cierto, Bangladesh 'está incumpliendo activamente su promesa a la ONU de no reubicar a ningún refugiado en la isla de Bhasan Char hasta que los expertos humanitarios den luz verde'.

DETENCIÓN INMEDIATA

Amnistía Internacional hizo también una petición para 'detener de inmediato la reubicación de más refugiados en Bhashan Char, devolver a los que se encuentran en la isla con sus familias y comunidad en el Bangladesh continental y seguir el debido proceso', de acuerdo a un comunicado publicado hoy.

'La reubicación de tantos refugiados rohinyá a una isla remota, que todavía está fuera del alcance de todos (...) sin permiso previo, plantea graves preocupaciones sobre la supervisión independiente de los derechos humanos', dijo el activista de AI para el Sur de Asia, Saad Hammadi.

La reacción de las organizaciones internacionales llega un día después de que la ONU informara en un comunicado de que cuenta con informes sobre el traslado de refugiados a la isla 'en los próximos días'.

'Las Naciones Unidas no han participado en los preparativos para este movimiento ni en la identificación de refugiados y tienen información limitada sobre el ejercicio general de reubicación', aseguró la ONU tras insistir en que el proceso debe ser voluntario.

Unos 738.000 rohinyás llegaron a Bangladesh tras el estallido en agosto de 2017 de una campaña de persecución y violencia por parte del ejército de la vecina Birmania, que la ONU calificó como un ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio, crímenes de lesa humanidad que investigan los tribunales internacionales. EFE