Hugo Pérez acepta que la falta de precisión costó la derrota a El Salvador

Guadalajara (México), 19 mar (EFE).- Hugo Pérez, seleccionador de El Salvador, subrayó este viernes que la lentitud y falta de precisión de su equipo fue determinante para caer 2-0 ante Canadá en su presentación en el Preolímpico de Concacaf.

'No me gustó el traslado de la pelota, fuimos lentos, no tuvimos fluidez en los pases; nos faltó precisión, rapidez y contundencia y sumado a dos errores, eso nos costó la derrota', reconoció el técnico salvadoreño.

El Salvador forma parte del grupo B del Preolímpico de Concacaf, que otorga dos boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Después de la primera jornada Honduras y Canadá lideran dicho sector con tres puntos; El Salvador y Haití no tienen unidades.

Canadá ganó el duelo ante El Salvador con un doblete de Tajon Buchanan, quien mandó a los equipos al descanso 2-0. En el segundo tiempo El Salvador tuvo la posesión del balón, pero no la profundidad para abrir el arco canadiense.

Hugo López recalcó las distracciones de sus dirigidos en los goles canadienses que cayeron en los minutos 17 y 21 del primer tiempo.

'Fueron dos jugadas que en cinco minutos definieron el resultado. Dos descuidos que hicieron que nos costara más el partido. En el primero no hicimos una doble cobertura y en el segundo no salimos a tiempo para tapar el disparo', explicó.

El entrenador destacó la reacción de su equipo en el segundo lapso, así como la generación de opciones ofensivas, pero insistió en la lentitud de sus dirigidos para ejecutarlas.

'Creamos 14 oportunidades, pero no me gustó la lentitud que tuvimos en las transiciones. No llegamos con sorpresa. En el segundo tiempo tuvimos las oportunidades, pero no pudimos concretar y eso a este nivel pesa'.

Hugo Pérez reconoció que El Salvador está obligado a ganar a Honduras para mantenerse con posibilidades en el Preolímpico.

'Sabemos que nuestra gran tarea es ganarle a Honduras, es un equipo que ya conocemos, que ganó su primer partido, y nosotros debemos encontrar la manera de vencerlos en el siguiente encuentro'.

En la fase de grupos del Preolímpico restan dos partidos para la selección salvadoreña. El próximo lunes se medirán a Honduras y el jueves jugarán ante Haití.EFE