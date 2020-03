Hugo Sánchez llama a jugar en equipo contra el COVID-19

México, 23 mar (EFE).- El mexicano Hugo Sánchez, quien ganó cinco trofeos Pichichi por ser el mejor goleador de la liga española, llamó este lunes a sus compatriotas a estar unidos para evitar el contagio del COVID-19 que registra 316 casos en el país.

'Amigos, tenemos que jugar en equipo para vencer al Coronavirus. Seamos conscientes, obedientes y disciplinados siguiendo las indicaciones de las autoridades', señaló el exgoleador en su cuenta de Twitter.

Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de la historia por sus actuaciones en España en las que marcó 234 goles, se sumó así a otras personalidades del fútbol que han llamado a los mexicanos a aislarse y seguir las recomendaciones sanitarias para huir de la pandemia.

Hace dos días el uruguayo Nicolás Vikonis, guardameta del Puebla, llamó a su equipo a fantasear con que el virus fue erradicado en vez de imaginar resultados favorables en partidos por celebrar en el Clausura 2020 en el que el equipo aparece en el noveno lugar.

'Me parece más importante fantasear con que mañana desapareció esta pandemia, no con el resultado de un juego; es tiempo de estar unidos no de viralizar por banalidades', escribió Vikonis en su cuenta de Twitter al referirse a una publicación del Puebla en la que el equipo derrota con un gol del sudamericano a Cruz Azul, su próximo rival cuando se reanude en Clausura.

La Liga Mx suspendió todas sus competiciones, lo cual ha obligado a los equipos a romper concentraciones y enviar a los futbolistas a entrenarse en casa, una decisión calificada de atinada por figuras como los argentinos Rubens Sambueza, volante del Pachuca, y Gabriel Caballero, entrenador del Juárez.

'Primero está el ser humano, parece drástico todo lo que se ha hecho, al final veremos que fue lo mejor para proteger la salud de todos', dijo a Efe Sambueza hace un par de días, mientras Caballero llamó a ser serios, conscientes de la pandemia para tomar las precauciones posibles.

El delantero mexicano Jared Borgetti, quien anotó 252 goles en la liga, y 46 con la selección de su país, forma parte de una campaña de FIFA en la que jugadores de renombre internacional hacen un llamamiento para lavarse las manos, estornudar de forma adecuada, evitar tocarse la cara, mantener la distancia física adecuada y aislarse para alejar el coronavirus.

Junto a Borgetti aparecen varios de los mejores futbolistas en activo encabezados por Lionel Messi y otros ya retirados de la talla de los españoles Iker Casillas y Carles Puyol, el inglés Gary Lineker, el argentino Juan Sebatián Verón y la china Sun Wen. EFE