Hungría denuncia una caza de brujas por críticas a poderes extraordinarios

Budapest, 2 abr (EFE).- El Ejecutivo de Budapest denunció hoy que sufre una caza de brujas por las críticas a los poderes extraordinarios asumidos por tiempo ilimitado para luchar contra la pandemia de la COVID-19 y acusó a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, de doble rasero al decir que le preocupa especialmente el caso de Hungría.

'El mensaje de Von der Leyen es un típico caso de doble rasero, ya que (el primer ministro húngaro, Viktor) Orbán actualmente no cuenta con más competencias que el presidente (de Francia, Emmanuel) Macron en condiciones normales', declaró el portavoz del Gobierno húngaro, Zoltán Kovács, a la agencia estatal MTI.

El portavoz calificó de 'caza de brujas política contra Hungría' las críticas desde distintos foros y países recibidas contra la nueva legislación adoptada con el argumento de luchar contra el coronavirus, que permite al Ejecutivo gobernar por decreto por tiempo indefinido.

Aunque el cambio legal permite que el Parlamento supervise esos poderes, al disponer Orbán de mayoría absoluta, el control de la cámara es, en la práctica, inexistente y el propio Ejecutivo puede decidir hasta cuándo extiende esa situación.

'Me preocupa que algunas medidas van muy lejos, y me preocupa en particular la situación en Hungría', dijo hoy la presidenta de la CE al referirse al riesgo de que algunos socios de la Unión Europea (UE) puedan excederse en sus medidas durante el estado de emergencia decretado por la pandemia.

Trece partidos miembros del Partido Popular europeo, al que pertenece, aunque en situación de suspensión, el Fidesz de Orbán, han pedido su expulsión de esta familia política.

Además, trece países comunitarios han emitido una carta en la que, sin citar a Hungría, piden que las medidas de emergencia contra el coronavirus se limiten a lo estrictamente necesario. EFE