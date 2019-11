Hungría vetará acercamiento de Ucrania a la OTAN si no respeta minoría magiar

Budapest, 8 nov (EFE).- El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, señaló este viernes que su Gobierno vetará cualquier futuro acercamiento de Ucrania a la OTAN si ese país vecino no respeta los plenos derechos de la minoría magiar local.

En su entrevista semanal con la radio pública 'Kossuth', el político ultranacionalista recordó que 'Ucrania firmó un contrato en el que asegura que quiere acercarse a la OTAN. Allí asumió que no disminuirá los derechos de las minorías que viven en su territorio'.

'Pero Ucrania no ha cumplido', afirmó Orbán, sin dar más detalles pero dando a entender que no apoyará ningún acercamiento a la OTAN, ya que no puede 'colaborar con un país que no cumple con algo que había asumido anteriormente'.

La diplomacia húngara ha vetado en los últimos años varios documentos internacionales relacionados con Ucrania debido a unas leyes que limitan el uso de las lenguas minoritarias en ese país.

En el extremo oeste de Ucrania vive una comunidad de unos 150.000 húngaros étnicos, que para el Gobierno húngaro son de 'interés nacional'.

El pasado 31 de octubre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo hoy que su Gobierno está preparado para cooperar de manera más estrecha con la OTAN y para 'acelerar' los preparativos para unirse a la Alianza Atlántica.

Por otra parte, y un día después de la visita a Budapest del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Viktor Orbán reiteró que sin Turquía no se podrá detener la emigración hacia Europa.

'Sin Turquía no se puede parar a los millones de refugiados que avanzan hacia Europa', aseguró el primer ministro húngaro.

Según Orbán, que se opone categóricamente a la migración, afirmó que 'muchos países' quieren que Erdogan abandone el poder, lo que considera 'un interés de las fuerzas que apoyan la emigración'.

Sin Turquía 'se podría hacer realidad el sueño de los que apoyan la emigración, de traer a millones de inmigrantes a Europa', dijo.

'George Soros lo ha escrito en su famoso plan, en el que aseguró que Europa necesita un millón de inmigrantes por año', insistió Orbán en referencia al magnate y filántropo húngaro-estadounidense, desde hace años su principal enemigo político e ideológico.

Solo si Europa es capaz de llegar a un acuerdo con Erdogan, el continente 'estará en seguridad', concluyó el mandatario húngaro.

El presidente turco insistió ayer en Budapest en que su país necesita más ayuda financiera europea para acoger a los casi 4 millones de refugiados, y dio a entender que si no la obtiene optará por abrir sus fronteras para la salida de migrantes hacia Europa.

Orbán fue el único líder europeo que apoyó abiertamente la reciente ofensiva turca en el norte de Siria contra las milicias kurdas, al considerar que así se estabilizará la región y se evitará que más refugiados y migrantes lleguen a Europa. EFE