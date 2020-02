Hurst, de los Ravens, intentó suicidarse por depresión

Redacción deportes EE.UU., 20 feb (EFE).- Hayden Hurst, ala cerrada de los Ravens de Baltimore, declaró que sufrió depresión hace cuatro años, que lo llevó a un intento de suicidio.

'Yo no sabía lo que pasaba. Tuve que pedirle a un amigo que me informara. Aparentemente, había estado bebiendo y fui a mi departamento y me corté la muñeca. Mi amigo me encontró en un charco de sangre. Llamó al 911', relató.

Hurst, jugador en Carolina del Sur en ese momento, bebió y tomó numerosas pastillas unanoche de enero de 2016 hasta el punto de desmayarse. Estuvo hospitalizado durante 72 horas en observación.

En otra entrevista que le realizó el mes pasado el Florida Times-Union, declaró que 'si hubiera tenido un arma esa noche, probablemente' se habría 'matado'.

Hurst empezó a tener problemas de salud mental desde el 2013, cuando lanzaba en las menores para los Piratas de Pittsburgh. Debido a sus problemas pasó de lanzar 97 millas por hora a no poder lanzar la pelota directamente, ya que había desarrollado los llamados 'yips', un trastorno de ansiedad por el rendimiento que lr afectó tanto que los lanzamientos volaron sobre las cabezas de los bateadores.

El entonces pelotero no podía sostener una pelota sin que le temblara la mano.

Después experimentó ataques de pánico y durante casi tres años pasaba los días sentado en una habitación oscura viendo la televisión y durante las noches tratando de hacer cualquier cosa para deshacerse del dolor. 'Mi objetivo era siempre simplemente de olvidarme de todo', dijo Hurst al Times-Union.

Después de su intento de suicidio, Hurst dejó de beber alcohol y de consumir drogas. 'Estando en el hospital, pensé: Este es el fondo para mí'

Hurst trata ahora a otras personas que viven con depresión. Ha hablado en secundarias y universidades en Maryland y Florida sobre la necesidad de que la generación más joven aborde la salud mental.

En su segunda temporada con los Ravens, Hurst terminó tercero del equipo con 349 yardas recibidas. Atrapó 30 pases y anotó dos touchdowns.EFE