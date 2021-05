HWR acusa a Bukele de intentar 'concentrar todo el poder' en El Salvador

San Salvador, 1 may (EFE).- El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, acusó este sábado al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de intentar 'concentrar el poder', después de que la Asamblea Legislativa admitiera una iniciativa para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

'En su primer día con mayoría, los partidarios de Bukele en la Asamblea Nacional (Legislativa) de El Salvador solicitan la destitución de todos los magistrados de la Sala Constitucional', publicó Vivanco en Twitter y añadió que 'Bukele ataca el estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos'.

La iniciativa fue admitida con dispensa de trámite con 64 votos de los 84 diputados, todos del oficialismo.

Los partidos políticos que votaron para admitir la iniciativa son los de Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

NI, que posee 56 diputados, fue fundado por un movimiento de Bukele y es dirigido por un primo suyo, mientras que GANA fue utilizado por el político para ganar la Presidencia en 2019.

El presidente Bukele, acusó en más de una ocasión a los jueces constitucionales de retirarle facultades para atender la pandemia de la covid-19.

En el documento se acusa a los magistrados de cometer 'fraude a la constitución' y de ejercer funciones atribuidas al Gobierno por sus sentencias sobre el manejo de la pandemia de la covid-19.

La diputada opositora Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señaló que 'estamos en contra del golpe de Estado que diputados de NI promueven contra magistrados'.

'Su iniciativa es antidemocrática, no fundamenta causas previamente establecidas; no garantizó el derecho de audiencia y defensa; y, no justificó la dispensa de trámite', agregó.

Por su parte, el presidente Bukele apoyó la iniciativa desde sus redes sociales.

'La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la @AsambleaSV (Asamblea Legislativa) es una facultad INCONTROVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de la Constitución de la República', señaló el mandatario.

El 9 de agosto de 2020, Bukele dijo en una cadena nacional de medios de comunicación que, 'si fuera de verdad un dictador', hubiese fusilado a los magistrados constitucionales de la Corte Suprema por declarar inconstitucionales los decretos emitidos en el marco del confinamiento por la pandemia de la covid-19.

'Los hubiera fusilado a todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvar mil vida a cambio de cinco', dijo en referencia a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional. EFE