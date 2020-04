Iannone: 'Recurriremos la sanción para volver a competir lo antes posible'

Roma, 1 abr (EFE).- El piloto italiano de MotoGP Andrea Iannone (Aprilia), suspendido 18 meses este miércoles por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) por dar positivo por esteroides en un control antidopaje del último 3 de noviembre, aseguró que recurrirá esta sanción 'para volver a competir lo antes posible'.

Iannone consideró positivo el hecho de que la FIM haya reconocido que se trató de 'contaminación alimentaria', pero destacó que su suspensión supone 'una derrota' que él y sus legales no esperaban, en declaraciones a la televisión italiana 'Sky Sport'.

'Al recibir la noticia me sorprendí, porque honestamente no imaginábamos esta decisión. No nos queda otra que verla de forma positiva. Por un lado en las motivaciones reconocen mi inocencia, porque hablar de contaminación involuntaria, pero perdimos porque me condenaron', afirmó el piloto italiano.

'Ahora recurriremos ante el TAS en breve tiempo para intentar volver a competir lo antes posible', agregó.

La FIM admitió la tesis expuesta por los abogados de Iannone, pero condenó a dieciocho meses de suspensión al piloto de Aprilia, que dio positivo por esteroides tras el control antidopaje al que se sometió en el Gran Premio de Malasia disputado el pasado 3 de noviembre. EFE