Ibaka sonríe de nuevo con los Clippers: 'Ya estoy de vuelta'

Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- Tras más de cinco meses fuera de las canchas por una lesión, Serge Ibaka regresó este domingo en la victoria de Los Angeles Clippers frente a los Charlotte Hornets (120-106) y, en declaraciones a Efe tras el partido, subrayó su satisfacción por haber superado sus problemas físicos.

'Como siempre, el primer partido después de mucho tiempo siempre cuesta un poco', admitió.

'He intentado hacer lo que he podido, pero lo más importante es que ya estoy de vuelta y que hemos ganado esta noche', agregó.

El pívot hispano-congoleño subrayó que va 'a seguir trabajando' para encontrarse 'cómodo' en los próximos encuentros de los angelinos y también reflexionó sobre cómo han sido estos meses de paso por el quirófano y rehabilitación fuera de la pista.

'La verdad, no fue fácil. A mí me encanta jugar. Pero no tenía opciones (de jugar) así que tenía que seguir trabajando y ser paciente. Gracias a Dios, ahora ya estoy de vuelta', indicó.

En su regreso con los Clippers, Ibaka disputó 8 minutos saliendo del banquillo, tuvo problemas con las faltas (5), falló los 3 tiros que intentó, capturó un rebote, dio una asistencia y puso un monumental tapón sobre Cody Martin.

Más allá de sus números, la vuelta de Ibaka supone una gran noticia para unos Clippers (5-4) que necesitan efectivos urgentemente y cuya temporada 2021-2022 está marcada por la lesión de larga duración de Kawhi Leonard.

Ibaka, de 32 años, solo pudo jugar 43 partidos en la pasada temporada por unos problemas en la espalda que, finalmente, le llevaron a operarse en junio.

El pívot promedió 11,1 puntos, 6,7 rebotes y 1,1 tapones en los 41 partidos de temporada regular que disputó con los Clippers, mientras que en los playoff solo participó de forma testimonial en 2 encuentros a finales de mayo.

Su contrato incluía una opción de rescisión que el jugador podía haber ejercido este verano, pero Ibaka decidió continuar.

En cuanto al partido de hoy, los Clippers presumieron de colectivo con seis jugadores por encima de los 14 puntos y con Paul George (20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias), Reggie Jackson (19 puntos y 6 asistencias) y Luke Kennard (18 puntos) como máximos anotadores.

Los de Tyronn Lue encestaron un 48 % de sus tiros pero perdieron 20 balones.

Los Clippers recibirán el martes a los Portland Trail Blazers y el jueves a los Miami Heat. EFE

dvp /alf