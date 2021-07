Iberseries Platino Industria abre la inscripción para proyectos audiovisuales

Madrid, 12 jul (EFE).- Iberseries Platino Industria, el mayor evento internacional para profesionales de la industria audiovisual en español y portugués que se celebrará en septiembre en Madrid, ha abierto este lunes la convocatoria para la participación en el mismo de proyectos de series, largometrajes (de animación o ficción) o documentales.

Los proyectos elegidos participarán en los “pitch one-on-one” con representantes de las empresas participantes, grandes de la industria audiovisual internacional.

Ánima Estudios, Telemundo Streaming Studios, Under the Milky Way y WarnerMedia Latin América son algunas de las compañías que ya han confirmado su participación en este encuentro, que fue presentado en mayo como el mayor evento profesional de la industria audiovisual iberoamericana.

Con Matadero Madrid como sede oficial, Iberseries Platino Industria se celebrará desde el 27 de septiembre y hasta el 1 de octubre y ha sido creado por la entidad de gestión de los productores españoles EGEDA, titular de Platino Industria, y la Fundación Secuoya, impulsora del Festival Internacional de Series en español IBERSERIES.

Durante cinco días, se organizarán distintas actividades como estrenos en la gran pantalla de primeros capítulos de series, un mercado para compradores, conferencias sobre el audiovisual y su sinergia con el turismo y la educación, así como un espacio de networking y actividades para profesionales, como IPI LAB e IPI PITCH.

A través de un comunicado, Iberseries Platino Industria ha convocado a participar a todos estos creadores en las IPI Pitch, sesiones independientes de exposición de proyectos seriales y cinematográficos cuyo objetivo es acercar proyectos audiovisuales en desarrollo o terminados a productoras, compradores, vendedores internacionales y plataformas de contenido.

Ánima Estudios estará evaluando proyectos de series y largometrajes de animación en fase de desarrollo; Telemundo Streaming Studios (una division de NBCUniversal), series de ficción en fase de desarrollo; Under The Milky Way, largometrajes terminados (ficción, animación y documental), y WarnerMedia Latin America, tanto series y miniseries de ficción, como de no ficción (docuseries, docu realities y realities), largometrajes documentales y largometrajes de ficción, en desarrollo.

El plazo para la inscripción o registro de proyectos está abierto desde el lunes 12 de julio hasta el lunes 9 de agosto de 2021. La inscripción o registro de los proyectos se realiza a través del enlace habilitado en el área privada profesional de www.iberseriesplatinoindustria.com, a la que se accede con el usuario y la contraseña recibidos, tras formalizar el proceso de acreditación en Iberseries Platino Industria.

Esta convocatoria se suma a la de IPI LAB (taller de formación de 'showrunners'), que se celebrará en colaboración con Casa de América y que contará con las tutorías de los guionistas españoles Curro Royo (“Hernán”) y Alba Lucio (“Dos Vidas”), y la asesoría de la colombiana Juana Uribe, showrunner de “Escobar”. La convocatoria a IPI Lab está abierta desde el pasado 1 de julio. EFE

