Ibrahimovic: 'Mbappé necesita un club más estructurado, como el Real Madrid'

Roma, 1 dic (EFE).- El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan y exjugador del París Saint Germain, entre otros, aseguró este miércoles que el francés Kylian Mbappé, estrella del PSG, necesita un club más estructurado que el parisino y tomó como ejemplo el Real Madrid.

'Mbappé necesita un ambiente con una estructura más sólida, como el del Real Madrid. Pero luego le dije al presidente del PSG que no le vendiera', dijo Ibrahimovic en una entrevista con el diario italiano 'Corriere della Sera'.

Ibrahimovic se refirió a la situación de Mbappé, cuyo contrato con el PSG expira el próximo junio y que ya pidió a su club que le traspasara este verano al Real Madrid, sin que los dos clubes pudieran cerrar un acuerdo.

En la entrevista, el delantero sueco también volvió a analizar su problemática relación con el técnico español Pep Guardiola, un hombre que, en su opinión, no ama 'a los jugadores con carácter'.

'Guardiola nunca me entendió. Quería programar todo lo que yo tenía que hacer. Quería hacer jugadas de instinto, pero luego pensaba en lo que quería él y cambiaba. De esa manera, pensaba demasiado', afirmó Ibrahimovic.

'A Guardiola no les gustan los jugadores con carácter. Yo me había convertido en un problema y como él no podía resolverlo, lo resolví yo, yéndome', agregó.

Ibrahimovic jugó con Guardiola en el Barcelona en el curso 2009-2010 y se fue el año siguiente al Milan, tras marcar 16 goles en la Liga.

Compartió el vestuario con el argentino Lionel Messi, un jugador que 'vive por el fútbol' y con el que tuvo una 'relación profesional'.

'Pero el Balón de Oro este año lo merecía (el polaco) Robert Lewandowski', aseguró.

Dijo que prefiere Messi al portugués Cristiano Ronaldo porque fue compañero del argentino, aunque subrayó que, en su opinión, el más grande de siempre es el brasileño Ronaldo Nazario.

También expresó su profundo respeto por el 'mito' argentino Diego Armando Maradona y confesó que estuvo muy cerca de fichar por el Nápoles tras salir de Los Ángeles Galaxy.

'Estaba cansado de estar en América. Pensaba en dejar el fútbol, pero (su representante) Mino Raiola me dijo 'estás loco, tienes que regresar a Italia'. Habíamos cerrado el acuerdo con el Nápoles, pero luego el presidente despidió al técnico (Carlo) Ancelotti y cambié de idea', recordó.

Fichó a continuación por el Milan: 'Le pregunté a Mino qué equipo estaba en la situación más complicada. Quería cambiar por completo la dinámica de un club. Él me dijo que el Milan acababa de perder 0-5 con el Atalanta y yo en ese momento decidí que ficharía por el Milan'.

En la larga entrevista, Ibrahimovic habló de su origen humilde en Malmoe, recordó que era 'muy tímido con las chicas' y que un día llegó a robar ropa en una tienda porque sus 'amigos llevaban buenas prendas' y él solo tenía 'el chándal y las medias' de su equipo. EFE

