Ibrahimovic se arriesga a multa en Suecia por conducir Ferrari dado de baja

Copenhague, 14 may (EFE).- El delantero sueco del Milan Zlatan Ibrahimovic se arriesga a sufrir una multa en su país de origen por conducir el pasado fin de semana su exclusivo Ferrari, dado de baja desde hace semanas.

Según reveló el diario 'Aftonbladet', que ha tenido acceso al registro de la Dirección General de Transportes de Suecia, el coche fue dado de baja el 30 de marzo, por lo que 'Ibra' infringió la ley al conducir el pasado sábado por el centro de Estocolmo, un paseo que fue documentado en imágenes por varios viandantes.

'Sí, el coche fue dado de baja desde ese día, así que no se puede conducir (salvo que sea para llevarlo al taller)', confirmó un portavoz de ese organismo al diario.

Esa infracción está castigada en Suecia con multas de hasta 2.000 coronas (188 euros).

El coche propiedad de la estrella sueca es un Ferrari Monza SP2, un modelo del que solo existen unos 500 ejemplares y valorado en algo menos de 3 millones de euros.

'Ibra' se trasladó a Suecia en marzo por el parón de las competiciones debido a la pandemia de la COVID-19 y, durante ese tiempo, ha estado entrenando con el Hammarby, un club de la Primera División sueca del que es accionista.

El veterano atacante, de 38 años, termina en junio contrato en el Milan, adonde volvió en enero procedente del Los Ángeles Galaxy, pero no ha desvelado sus planes de futuro, aunque medios italianos han especulado con una posible retirada.

Ibrahimovic se encuentra desde hace unos días de vuelta en Italia para entrenarse con su equipo, mientras en Suecia se habla de un posible regreso a la liga de su país.

'Creo que existe una posibilidad, pero solo él lo sabe. No nos ha dicho nada, tampoco necesito preguntarle y decirle que lo queremos aquí. Pero he aprendido que él no dice nada antes de estar seguro al 100 %', declaró hace unos días el director deportivo del Hammarby, Jesper Jansson, al diario 'Expressen'. EFE