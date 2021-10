Iceta: que un sector no esté en el bono joven no significa que no sea cultura

Rodrigo Zuleta

Fráncfort (Alemania), 20 oct (EFE).- El hecho de que un determinado sector como la tauromaquia, la moda o la cocina no estén incluidos en el bono cultural para jóvenes que prepara el Gobierno español, no supone que no se consideren parte de la cultural, según el ministro de Cultura, Miquel Iceta.

En una entrevista con EFE, con motivo de su visita a la Feria de Libro de Fráncfort, Iceta se refirió de ese modo a la polémica en torno a los productos culturales en los que los jóvenes podrán gastar ese bono de 400 euros que recibirán al cumplir los 18 años.

Detalló que se permitirá, además de libros, música, teatro, danza y cómic, el bono permitirá el gasto en videojuegos y plataformas digitales, aunque con ciertos topes para evitar que algún sector se lleve 'la parte del león'.

P: ¿Cuándo se sabrán puntos concretos de lo que incluirá el Bono Juvenil?

R: El bono cultural es una experiencia que se está produciendo en otros países y nosotros nos estamos fijando mucho en la experiencia francesa y en la italiana. Tiene dos objetivos: promover el consumo cultural entre los jóvenes y en segundo lugar, de forma indirecta, ayudar a los sectores culturales. En Francia son 300 euros al cumplir 18 años, en Italia son 500 y nosotros hemos optado por 400. Y por lo tanto el año que viene todos los jóvenes al cumplir 18 años van a recibir esa posibilidad de un gasto en cultura de 400 euros.

P: ¿Qué se va a incluir ahí? ¿Se sabe ya cuánto será el tope de la cultura del consumo de cultura digital?

R: Bueno, no tenemos todavía la lista detallada pero, para que la gente nos entienda, van a estar las actividades y productos culturales muy comunes. Va haber libros, va a haber música, va a haber teatro, va a haber danza, va a haber cómic, va a haber videojuegos y va a haber también gastos en plataformas digitales.

Nosotros lo que estamos intentando es que no se pueda gastar todo en una sola cosa y por lo tanto vamos a establecer en el interior de ese bono unos ciertos topes para evitar que algún sector concreto se lleve toda la parte del león. Esto en Francia y en Italia también lo han ensayado buscando esa diversidad, esa variedad.

No le vamos a decir a los jóvenes qué han de consumir, pero sí vamos a decirles que ese apoyo que da el Estado no se puede consumir en una sola cosa y eso lo vamos a hacer a través de la regulación interna que solo podremos establecer cuando se aprueben los Presupuestos.

P: Algunos sectores como la tauromaquia se han quedado fuera.

R: Es verdad que hay sectores a los que les gustaría formar parte de ese bono, pero el Gobierno establecerá unas prioridades en el mundo cultural.

Y eso no quiere decir que no se considera como parte de la cultura a un sector por no estar incluido. Yo, por ejemplo, estoy convencido de que la moda es cultura, pero no se va a permitir el gasto en moda. O la culinaria es cultura, o la tauromaquia, o la alfarería o la compra de obras de arte.

Pero nosotros vamos a centrarnos en las industrias culturales más tradicionales en las que ya se está produciendo un consumo de los jóvenes y, por lo tanto, no vamos a intentar crear cosas nuevas sino sencillamente decirles a los jóvenes: 'consumid más cultura, seréis más felices, creceréis como personas' y el Estado, consciente de ello y además como forma indirecta de ayudar a los sectores culturales, ha establecido ese bono.

P.- Usted se comprometió en agosto a dar un impulso a la tramitación de la transposición de la Directiva Europea de los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, de tal forma que llegue al Congreso antes de finales de año. España ya ha agotado su tiempo, ¿para cuándo cree que estará hecha?

R. La verdad es que va a salir ya. El Consejo de Ministros va a aprobar la transposición de esa directiva que, aunque algunos han pensado que implican cambios en todos los terrenos de los derechos de autor, la verdad es que a lo que se ciñe es a los derechos de autor de los editores de prensa, tanto en papel como digital. Antes de que termine octubre vamos a tenerla ya en disposición de enviarla al Congreso de los Diputados.

P: El Estatuto del Artista es una de sus prioridades ¿cree que llegará a un estatuto que contente a todo el sector?

R: Lo que tenemos que hacer es explicar primero en qué consiste. La verdad es que nosotros tenemos, como muchos otros países, una normativa que no se adapta del todo bien a las necesidades del mundo de la cultura y de la creación cultural.

Es relativamente fácil explicarlo: los creadores no suelen tener unos ingresos fijos de forma permanente, sino que suelen tener picos de gran momento de ingresos y otros de muy bajos. Lo que queremos es adaptar nuestra normativa laboral, nuestra normativa de seguridad social y nuestra fiscalidad a ese tipo de ingresos que no son, digamos, regulares en el tiempo.

Luego también es verdad que las relaciones de los creadores, de los trabajadores de la cultura con sus empresas también se ven sometidas a intermitencias y queremos que la ley recoja eso de tal manera que a los trabajadores de la cultura se les ofrezca una estabilidad.

Hasta hace relativamente poco, por ejemplo, en nuestro país no era posible jubilarse y seguir percibiendo derechos de autor. Eso en gran medida lo hemos corregido. Queda todavía un pequeño sector que vamos a cambiar para garantizar eso, porque estamos hablando del fruto de un trabajo que se percibe a lo largo de la vida y no solo cuando mantienen una relación laboral.

Son ese conjunto de cosas que hemos englobado bajo el paraguas del Estatuto del Artista. Entonces nuestro compromiso es, a lo largo del año 2022, ir aprobando las reformas concretas, las modificaciones concretas de la legislación laboral, de seguridad social y fiscal para adaptarnos mejor a las necesidades y expectativas del mundo de la cultura. EFE

