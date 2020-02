Ida Vitale y Ana Luisa Amaral revitalizan la importancia de la poesía

Cartagena (Colombia), 2 feb (EFE).- Las poetas Ida Vitale, premio Cervantes en 2018, y Ana Luisa Amaral revitalizaron este domingo en el Hay Festival de Cartagena de Indias la importancia de la poesía, género que consideran que requiere un esfuerzo que muchas veces 'la gente, aún adulta, a veces se ahorra'.

'El hecho de que al principio me hubiera atraído más la prosa quizás es curioso: en la historia de la cultura parece que estuviera muy ligada a lo primitivo. El mundo era muy simple, entonces creo que no era primitiva sino pequeña', dijo Vitale, de 96 años, en una charla que estuvo moderada por Catalina Oquendo, periodista del diario El País en Colombia.

La uruguaya, quien hizo parte del Movimiento del 45, reveló que llegó a la poesía gracias a una obra de Gabriela Mistral, que leyó por primera vez en la escuela pero no entendió de qué iba.

'Cómo no lo entiendo, entonces periódicamente volvía a ese poema (...) Pero no entenderlo fue lo mejor que me pasó porque entonces se me aisló el poema en medio de la ignorancia, hasta el final que terminé entendiéndolo', relató.

La poeta, también ganadora del premio Federico García Lorca en 2016 y del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana un año antes, destacó que uno de sus textos favoritos es 'Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas', de Lewis Carroll, porque refleja la 'maravilla, la imaginación, el mismo misterio que puede tener la poesía para alguien que no la termina de entender'.

Por ello recomendó su lectura a gente de todas las edades.

De otro lado, Vitale habló sobre machismo y en ese punto se refirió al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien calificó como alguien en quien 'evidentemente se cultivan todos los problemas posibles entre los seres humanos'.

'Está bien que en algún país asuman la terrible condición de ser ejemplo negativo, todos miraremos hacia Brasil a ver qué ocurre. Son cosas que quizás pasen en un continente que esté más atrasado como el África', aseveró.

Al respecto Amaral puso varios ejemplos de machismo y entre ellas citó las agresiones de las que fue víctima la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, también participante en el Hay Festival de Cartagena.

'Yo he visto cosas, posters en los coches con imágenes sexuales sobre Dilma, cosas horribles, obscenas', lamentó la portuguesa y agregó: 'Hubo un momento de mi vida en el que yo pensaba que las conquistas son irreversibles y hoy con 63 años sé que no son irreversibles'. EFE