Iga Swiatek asume que Ashleigh Barty, su próxima rival, es favorita

Madrid, 1 may (EFE).- La polaca Iga Swiatek, vigente campeona de Roland Garros, que avanzó a los octavos de final del torneo de Madrid al ganar a la alemana Laura Siegemund por un doble 6-3, asume la condición de favorita de la australiana Ashleigh Barty, su próxima rival.

'Ella es favorita, sí. Es más fácil seguir esa actitud en el partido. Pero vamos a ver que pasa. Me encanta jugar en tierra. Ella tuvo problemas en su partido en esta segunda ronda y no se como se sentirá. Intentaré aprovechar las oportunidades que tenga sin preocuparme si debería ganar o no debería. No va a ser mi objetivo. Solo quiero jugar un buen partido y divertirme jugando con la número uno', dijo la tenista polaca.

'Respeto bastante a Asleigh Barty. Es una jugadora sólida, de las más sólidas del circuito. Voy a jugar sin ninguna expectativa porque ella es la número uno y la que más victorias tiene este año. No me importa, estoy feliz de jugar con la número uno del mundo. Va a ser emocionante', subrayó Swiatek.

La tenista de Varsovia, decimoséptima del mundo, reconoció que tiene cosas que mejorar. Necesitó once puntos de partido para cerrar su triunfo. 'Quiero ganar todos los partidos pero inmediatamente, precipitadamente, con prisa. A veces no me doy tiempo al juego', asumió.

'Fue difícil cerrar el partido. Las bolas de partido son estresantes porque sabes que estás casi al final. A veces puede surgir una idea loca y traté de concentrarme en mi juego para jugar seguro. De todas formas cometí un montón de pequeños errores. No se de donde vino. Fue molesto. Laura es una luchadora, se pudo ver. Lucha hasta el final y no da nada gratis', destacó.

'Me siento mejor cada día. Fue natural para mí. Pero noté que cuando todo se pone apretado todo puede cambiar. En el próximo partido intentaré concentrarme y hacer mi juego. Estoy cada vez mejor aunque aún estoy aprendiendo qué hacer en diferentes situaciones en esta superficie con diferentes condiciones', añadió Swiatek. EFE