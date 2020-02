Ighalo desvela que se tuvo que bajar el sueldo para fichar por el United

Londres, 5 feb (EFE).- El delantero Odion Ighalo, que ha llegado al Manchester United en el mercado invernal como cedido, desveló que tuvo que bajarse el sueldo para firmar por el club inglés.

En una entrevista concedida a los medios oficiales del club, el delantero nigeriano explicó que cuando le comentaron la posibilidad de ir al United dejó al resto de clubes a un lado.

'A las 11 de la noche estaba en Shanghai y me llamó mi agente para decirme que el United me quería, así que me desperté y empecé a buscar un traductor para ir a buscar a los directivos', relató.

Ighalo jugaba en el Shanghai Shenhua, club que le ha cedido al United hasta final de temporada.

'Les dije que mi agente quería hablar con ellos y que el United venía a por mí. Le dije que esto es lo que quería, que quería irme al United', añadió.

Ighalo explicó que su agente le informó de que iba a tener que rebajarse el sueldo y que él le dijo: 'No me importa. Haz que esto ocurra, quiero ir al United y no me importa cuando me reduzcan el sueldo'.

El jugador nigeriano señaló que él, su agente y el club se pasaron toda la noche negociando para tener el papeleo resuelto antes de que cerrara el mercado inglés.

El delantero, de 30 años, con pasado en la Premier League, aseguró que es un fan del United desde pequeño, como acredita alguna foto de su juventud, y que después de firmar llamó a su madre para contárselo y ésta se puso a llorar.

Ighalo, que también jugó en el Watford, el Udinese y el Granada, entre otros, ha disputado 322 partidos en su carrera y anotado 131 goles. En los 55 que jugó en la Premier, marcó 17 dianas. EFE