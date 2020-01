Ignacio Casale se pone en modo 'cero riesgos' para llevarse su tercer Dakar

Fernando Gimeno

Haradh (Arabia Saudí), 14 ene (EFE).- El piloto chileno de quads Ignacio Casale afirmó sentirse como en casa mientras corre el Dakar en Arabia Saudí, donde ha vuelto este año a la categoría de los quads y lidera la clasificación general de la carrera, con una considerable ventaja para adjudicarse su tercer Dakar.

Casale, que este martes ganó su cuarta etapa en el Dakar y cuenta con una ventaja de 45 minutos sobre el segundo clasificado a falta de tres etapas, indicó en una entrevista con la Agencia Efe que tomará 'cero riesgos' en estos últimos días y nombró al chileno Giovanni Enrico como su sucesor en esta categoría.

Pregunta: ¿Cómo valora su desempeño en el rally hasta el momento?

Respuesta: Estoy muy contento de hacer la carrera que estoy haciendo. Hemos cumplido la estrategia al pie de la letra y ha salido todo como lo habíamos planeado. Creo que he hecho una carrera inteligente y esperamos que siga así en los días que quedan.

P: ¿Cuál será su estrategia para las últimas etapas?

R.: Tengo que administrar bien el tiempo que saqué en la primera semana para intentar ganar el Dakar. Estamos en el primer lugar con una ventaja que me acomoda bastante. Quiero salir a disfrutar de las etapas que quedan para buenos resultados y para, ojalá, celebrar el primer lugar al llegar a la meta.

P: Su intención entonces es no tomar ningún tipo de riesgo.

R.: Cero riesgo. Los riesgos los tomé los primeros seis días. Ahora la estrategia es cuidar. No tiene ningún sentido para mí salir a ganar etapas ni correr riesgos. Ya hice el trabajo la primera semana y ahora solo tengo que hacer una carrera inteligente.

P: ¿Cómo se encontró compitiendo por primera vez en Arabia Saudí, un país tan lejos de Chile y Sudamérica?

R: Me acomodé muy rápido. Me sentí muy cómodo desde el minuto uno y partí como si estuviésemos en Chile. Eso me hizo hacer buenas etapas al principio y pude sacar mucha ventaja y por suerte eso me tiene en primer lugar.

P: ¿Qué le suscita la posibilidad de ganar su tercer Dakar?

R: Sería algo muy bonito, no por medirme con otros pilotos, sino porque hemos sacrificado mucho para estar aquí. Hemos dejado muchas cosas de lado y sería un premio muy lindo para mi carrera y también para mis mecánicos, que lo han hecho increíble, pero quedan todavía muchos kilómetros y hay que ser inteligentes y saber controlar la presión y las ansias para poder llegar a la meta.

P: El año pasado corrió el Dakar en un UTV o SxS (buggy ligero). ¿Qué le hizo volver a los quads?

R: La experiencia me encantó incluso más que correr en quad, pero necesitamos que la categoría se desarrolle mucho más. Yo competí en 2019 con un SxS desarrollado por mí en mi taller, y no me puedo medir contra equipos oficiales o grandes. Falta que surjan equipos con la capacidad de contratarnos para dedicarnos a correr y no estar desarrollando ni trabajan como mecánico durante la carrera.

P: En un momento de este Dakar usted y su compatriota Giovanni Enrico lideraban la clasificación hasta que tuvo que abandonar. ¿Qué le pareció su actuación?

R: Lo felicito. Ha hecho una muy buena carrera. No pudo terminar pero es muy buen piloto. Ojalá que siga mis pasos cuando yo decida retirarme de la categoría. Tiene mucho potencial, pero quizás tiene que madurar un poco más arriba de la moto, tomar mejores decisiones y no preparar tanto el motor. No sacas nada tener una moto 10 kilómetros por hora más rápida si no va a aguantar toda la carrera. Tiene que ir progresando para algún día ganar el Dakar. Creo que puede ganarlo, pero tiene que mejorar en esos aspectos.

P: ¿Sigue el progreso de su compatriota Francisco 'Chaleco' López en los UTV, donde pelea por una victoria?

R: 'Chaleco' es un amigo mío. Lo quiero mucho y tengo muy buena onda con él. Hablamos siempre. Tiene todas las posibilidades de ganar. Tiene el manejo, tiene el auto, pero es una categoría que no es tan fácil. Lo felicito por todo lo que está haciendo. Es un piloto que no necesita consejos porque la tiene muy clara.

P: ¿Cómo vivió el fallecimiento del piloto de motos portugués Paulo Gonçalves en la séptima etapa?

R: Es una pérdida lamentable. Es una persona que admiraba y la admiraré siempre. Nos ha dejado una tremenda persona y piloto, pero todos nos exponemos a esto. Son los riesgos de nuestra profesión. Él lo sabía y le llegó su momento. Es una desgracia. Me afectó mucho después de pasar por el lugar. No me pude concentrar más hasta la meta. Una buena decisión habría sido cortar la carrera.

P: ¿Qué impresión le ha dejado Arabia Saudí?

R: Venía con un poco de dudas y me he llevado una grata sorpresa. La gente es muy cariñosa, muy amable. Los lugares son maravillosos. En la etapa de Neom creo que ha sido por lejos el lugar más bonito donde he corrido. Me quedé sorprendido del país y ojalá que sigamos acá por mucho tiempo más. EFE