Ignacio Cornejo:'He cometido errores estúpidos, pero queda una semana'

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- El chileno Juan Ignacio Cornejo (Honda), tercero en la general de motos, dijo haberse sentido 'sólido' al final de la sexta etapa del Rally Dakar, que se adjudicó el español Joan Barreda.

Cornejo, quien pasó la jornada abriendo pista en compañía del entonces líder, el argentino Kevin Benavides, entró undécimo en la etapa, pero mantuvo el puesto de podio a 2.57 minutos del australiano Toby Price.

'Hemos empujado entre los dos, Kevin y yo, para no perder mucho tiempo con la gente de atrás. Sabíamos que Toby Price nos iba a alcanzar eventualmente porque es muy rápido. Hemos seguido tirando juntos a buen ritmo. Nos hemos encontrado con mucha arena y dunas, no ha sido fácil así que estoy satisfecho con el resultado', señaló en meta.

Ahora toca disfrutar de la jornada de descanso para afrontar el domingo la etapa maratón.

' A lo largo de la semana he cometido algunos errores estúpidos en las dos primeras etapas pero luego he cogido ritmo y después he firmado buenas etapas en las que he peleado por los puestos de honor. Ahora toca pensar en la semana que viene'. EFE