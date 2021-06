Iker Casillas es partidario de que Sergio Ramos siga en el Real Madrid

Ávila, 11 jun (EFE).- El exportero de la selección española de Fútbol y del Real Madrid, Íker Casillas, se ha pronunciado en favor de que Sergio Ramos continúe en el club blanco, si bien precisa que la decisión corresponde a las dos partes implicadas en la renovación, o no, del futbolista sevillano.

Casillas ha realizado estas declaraciones este viernes en Ávila, tras asistir a la inauguración en Ávila del 'Cruyff Court Fundación Iker Casillas', unos campos de fútbol de uso libre para niños y jóvenes, impulsados por la Fundación Cruyff y la Fundación 'la Caixa'.

Al ser preguntado por la falta de acuerdo entre el Real Madrid y Ramos, el exguardameta se ha referido al defensa madridista como un jugador 'valiosísimo' y 'uno de los mejores del mundo', si bien ha precisado que 'también hay que conocer la posición del club', algo que ha dicho desconocer desde la Fundación.

'Esperemos que para el bien del fútbol, los dos puedan llegar a entenderse para llegar a un punto de unión, para que todo el mundo pueda estar contento', ha argumentado Íker Casillas, tras señalar que está 'totalmente ajeno a lo que sucede'.

Al volver a ser preguntado sobre quién pierde más, en el caso de no llegar a un acuerdo, Casillas ha respondido: 'Pierdo yo, que me gusta el fútbol, me gusta que Sergio Ramos esté en el Real Madrid y me gustaría que estuviese ya'.

'Es una decisión entre el club y él', ha insistido el exportero del Real Madrid, quien ha dicho que ambas partes 'tienen que entenderse'.EFE