Iker Casillas; 'Maradios'

Madrid, 25 nov (EFE).- Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid y el Oporto y de la selección española campeona mundial y bicampeona de Europa, empleó una etiqueta en sus redes sociales para definir a Diego Armando Maradona; '#maradios'

'Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte #maradios', publicó el exguardameta madrileño en sus redes, empleadas también por un sinfín de personas del mundo del fútbol para mostrar su pesar.

Gerard Piqué; 'Descansa en paz, leyenda'

David Silva: 'DEP Diego #Leyenda'

Pedro Rodríguez; 'Hoy nos ha dejado un genio del fútbol. Gracias Maradona por hacer tan grande nuestro deporte. Todo mi apoyo para su familia y amigos en estos momentos tan difíciles'

Joan Capdevila: 'Descansa en paz CAMPEÓN'

Víctor Sánchez del Amo: 'Muy triste por esta noticia. Dentro del terreno de juego no habrá otro jugador tan especial como el 10. Verle jugar al fútbol ha sido pura poesía. Fuera de ellos, una víctima de los riesgos que nos amenazan, sobre todo a quienes no tienen la fortuna de rodearse de gente buena. DEP'

Javier Balboa: 'Descansa en paz genio. Tu historia será siempre recordada por todos los que amamos el fútbol'

Xabier Azkargorta: 'Viviste como quisiste, jugaste como quisiste, fuiste campeón y no le pediste cuentas más que al balón. Lo dominabas siempre. Te recordaré siempre'

Andrés Palop: 'DEP Diego Armado Maradona'

Bebeto: 'No puedo creer que hayamos perdido a nuestro genio #maradona. Descansa en paz amigo. Mi corazón y mnillones lloran por tí! Qué honor haberte conocido!'

Paulo Futre: 'D10S volvió al cielo. Hoy descansa en paz el más grande entre los grandes. Si me preguntan lo que es el fútbol, el fútbol eres tú, Diego. Diego Armando Maradona'.

Santiago Cañizares: 'Ha muerto El Diego... El tipo que con más sentimiento y carisma jugó al fútbol; respetado y querido por compañeros y rivales; gran tipo con corazón enorme... DEP, amigo...'

Alfonso Pérez Muñoz: 'Siento mucha pena y tristeza por el fallecimiento del que fue el mejor jugador del Mundo, fue un referente futbolístico para todos nosotros, un ídolo. Descansa en paz Diego' .

Denis Suárez: 'Leyenda DEP Diego'

Ramón Rodríguez 'Monchi': 'No me importa lo que hiciste en tu vida. Me importa lo que hiciste en la mía. Mis condolencias a su familia y un fuerte abrazo a toda Argentina. DEP Diego.

Álex Fernández: 'Descansa en Paz Leyenda. #AD10SMARADONA #AD10S'

