Iker, Piqué y Capdevila pleno de minutos; Reina, Valdés y Albiol inéditos

Madrid, 10 jul (EFE).- El guardameta Iker Casillas y los defensas Gerard Piqué y Joan Capdevila fueron los únicos jugadores de la selección española que disputaron todos los minutos del Mundial de Sudáfrica 2010, mientras que los metas Pepe Reina y Víctor Valdés, y el defensa Raúl Albiol fueron los únicos que no participaron.

Casillas, Piqué y Capdevila fueron parte de los 'intocables' de Vicente del Bosque, que también hizo jugar en todos los encuentros a los zagueros Carles Puyol y Sergio Ramos, a los medios Xavi Hernández, Sergio Busquets y Xabi Alonso, y a los delanteros David Villa y Fernando Torres, aunque no todos los minutos.

Andrés Iniesta, el autor del tanto en la final ante Holanda, se perdió el segundo partido ante Honduras tras retirarse con un golpe frente a Suiza, mientras que a parte de los once más habituales los que más participaron fueron Jesús Navas, Pedro Rodríguez y Cesc Fábregas.

Los porteros suplentes no tuvieron opciones, mientras que Raúl Albiol se lesionó durante un entrenamiento el 26 de junio y ya no pudo recuperarse completamente para el resto del torneo, aunque no cesó de trabajar para conseguirlo.

Jugador SUI HON CHI POR PAR ALE HOL TOTAL

----------------------------------------------------------------

Iker Casillas 90 90 90 90 90 90 120 660

Piqué 90 90 90 90 90 90 120 660

Capdevila 90 90 90 90 90 90 120 660

Puyol 90 90 90 90 84 90 120 654

Sergio Ramos 90 77 90 90 90 90 120 647

Xavi 90 66 90 90 90 90 120 636

Villa 90 90 90 88 90 81 105 634

Busquets 61 90 90 90 90 90 120 631

Xabi Alonso 90 90 73 89 75 89 87 593

Iniesta 77 -- 90 90 90 90 120 557

Torres 29 70 55 58 56 9 15 292

Jesús Navas 28 90 -- -- -- -- 60 178

Pedro 13 -- -- 2 15 86 60 176

Cesc Fábregas -- 24 35 -- 34 -- 33 126

Silva 62 -- -- -- -- 4 -- 66

Llorente -- -- -- 32 -- -- -- 32

Mata -- 20 -- -- -- -- -- 20

Javi Martínez -- -- 17 -- -- -- -- 17

Arbeloa -- 13 -- -- -- -- -- 13

Marchena -- -- -- 1 6 1 -- 8

Reina -- -- -- -- -- -- -- --

Víctor Valdés -- -- -- -- -- -- -- --

Albiol -- -- -- -- -- -- -- --

EFE