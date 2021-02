Ilaix Moriba en su debut: 'Nunca se me va a olvidar esto'

Barcelona, 13 feb (EFE).- El joven Ilaix Moriba, que con 18 años recién cumplidos se estrenó este sábado en LaLiga ante el Alavés, comentó que de su estreno se queda con todo 'nunca se me va a olvidar esto'.

Moriba ya había jugado con el primer equipo en el partido copero ante el Cornellà, pero no en LaLiga. Como Ronald Koeman decidió dar descanso a muchos titulares, tuvo sus minutos, dio una asistencia, pero cometió un error que le costó el tanto de los vitorianos.

'¿Que si guardaré algo de lo utilizado hoy? Lo guardaré todo, los recuerdos, nunca se me va a olvidar esto. Solo nos ha faltado la afición que no es esté animando', comentó dijo en declaraciones a Barça TV.

Asegura sentirse 'muy feliz' por haber jugado con el primer equipo y en el Camp Nou donde lleva 'viniendo desde que era pequeño'. 'Para mí es un sueño total. Soy ambicioso, estoy contento', dijo.

Sin embargo, Ilaix admitió que siempre tendemos todos a quedarnos con lo último que ocurre y en su caso con el error en un pase horizontal que permitió el gol de Luis Rioja y que supuso el 2-1.

'Puede que me quede con el error, pero estoy feliz. Creo que he hecho un buen partido y he dado una asistencia -que permitió a Trincao abrir el marcador', afirmó.

Ilaix admitió que sintió 'nervios', por jugar 'en un estadio con tanta historia'. 'Levantaba la cabeza y veía a Messi y a Griezmann, ha sido todo magnífico. Soy ídolo de muchos jugadores, pero Messi es el mejor del mundo y solo puedo estar agradecido de que me haya dado un pase', añadió. EFE