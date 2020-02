Ilicic: 'Estos son los partidos que deseas jugar'

Roma, 18 feb (EFE).- El esloveno Josip Ilicic, media punta del Atalanta, expresó este martes su orgullo por medirse este miércoles con el Valencia en los octavos de final de la Liga de Campeones y destacó el esfuerzo que requirió llegar a competir en la máxima competición continental.

'Estos partidos son los que deseas jugar, sobre todo en la Liga de Campeones. Trabajamos para esto, por eso hice este largo camino en estos años. Espero que podamos conseguir un buen resultado. En Valencia será un partido distinto', afirmó Ilicic, quien acompañó al técnico Gasperini en la rueda de prensa previa al duelo del milanés estadio San Siro.

Ilicic será titular en el duelo más importante de la historia del Atalanta, que selló el billete para los octavos de final tras acabar segundo en el grupo C, detrás del Manchester City de Pep Guardiola.

El esloveno, de 32 años y máximo artillero del Atalanta con 14 goles esta temporada liguera, destacó la calidad técnica del Valencia y la necesidad de que todos sus compañeros se ayuden en defensa para contener el poderío ofensivo de los hombres de Albert Celades.

'Jugamos contra un rival español, a nivel técnico son siempre muy buenos. Sabemos nuestra fuerza, nos preparamos bien. No tenemos que dejar espacios, no debemos cometer errores. Hay que jugar como equipo. En estos partidos no tienes que conceder espacios y aprovechar nuestras ocasiones. Jugamos para marcar, pero debemos ayudarnos en defensa', dijo.

Restó importancia al hecho de que el Valencia llegue a San Siro con bajas ilustres, como la del argentino Ezequiel Garay, el brasileño Gabriel Paulista, el francés Francis Coquelin o el español Rodrigo Moreno.

Y tampoco quiso fijarse en su gran rendimiento personal esta temporada y en la posibilidad que tiene de marcar este miércoles su primer gol en la Copa de Europa.

'Es importante ganar, no me interesa si marco yo u otro. Jugamos para conseguir el resultado, nuestro objetivo solo es ganar. No pienso si soy un jugador 'top'. En el Atalanta lo estamos haciendo bien todos. Es una competición difícil que conquistamos en el campo', dijo. EFE