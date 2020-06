Imanol Aguacil: 'El confinamiento nos ha sentado fatal'

Vitoria, 18 jun (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afirmó este jueves tras la derrota ante el Alavés que el confinamiento les ha sentado 'fatal', porque estaban 'en el mejor momento antes del parón'.

El técnico explicó en rueda de prensa que no ha sido su mejor partido y que no han estado 'nada cómodos' y sabían que el partido iba a ser largo.

'Tienen un potencial terrible con Joselu y Lucas con el juego en largo y ahí no hemos estado finos', valoró el técnico 'txuriurdin', a pesar de que habían entrenado de maravilla, con ganas e ilusión, durante la desescalada.

'Vamos a ver si le damos la vuelta a esta situación porque el tiempo pasa y tenemos un gran partido en Anoeta', comentó Alguacil, que insistió en que 'no hay motivos para estar preocupados' y dijo que estaban mal acostumbrados a llevar al iniciativa y a que el equipo rival no les hiciera ocasiones.

En este sentido, explicó que tanto Alavés como Osasuna plantearon 'de manera similar' los encuentros y que 'cuesta meter mano'.

'Hoy ni siquiera hemos disparado a portería aunque hemos tenido acercamientos para poder hacer algo más', lamentó el entrenador del equipo donostiarra, que subrayó que no están en su mejor momento y reconoció como 'justa' la victoria del Alavés.

A pesar de todo, Imanol Alguacil dijo que aunque no están generando juego, 'el equipo está bien físicamente' y opinó que en todo caso 'el problema es de juego'.

'A día de hoy no estoy preocupado en ese sentido, sino porque no hemos vuelto como queríamos y los dos partidos no han sido buenos', manifestó el preparador guipuzcoano, que no cree que la presión esté afectando a la plantilla.

'Hay que recordar que en posiciones de Liga de Campeones entramos justo antes del confinamiento, en ese sentido no hay presión', consideró y añadió que 'se han creado expectativas porque el equipo se las ha ganado, además de confiar en las posibilidades del equipo 'para darle la vuelta a la situación'. EFE

