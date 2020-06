Imanol Alguacil cree que su equipo mereció 'algo más que la derrota'

San Sebastián (España), 21 jun (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad de San Sebastián Imanol Alguacil se declaró 'fastidiado' tras una derrota ante el Real Madrid que aleja a su equipo de la pelea por la Liga de Campeones, en un partido en el que no terminó satisfecho con las decisiones del árbitro.

'No voy a entrar a valorar al árbitro porque son situaciones difíciles y lo siento así. Es algo que no me lleva a ninguna parte enfadarme por decisiones arbitrales ya que me tengo que preocupar de lo que haga el equipo, de encontrar el juego que hoy hemos recuperado y que nos ha permitido tratar de tú a tú al líder', señaló el preparador txuri urdin.

Las declaraciones de Zinedine Zidane en las que manifestaba que el Real Madrid había sido acreedor al triunfo no convencieron mucho a Alguacil, que dijo respetar al técnico francés pero que recalcó que la Real 'en ningún caso' mereció perder.

'Los jugadores están dolidos porque han perdido el partido y tenía la sensación de que no merecieron perderlo. Si competimos así las victorias vendrán, no tengo duda y espero que sea la próxima jornada', dijo Imanol.

El técnico realista si reconoció que la Real ha bajado su nivel tras la reanudación de LaLiga, sin embargo afirmó estar satisfecho por el juego desplegado ante el nuevo líder, en un encuentro qué permitió ver a la Real que 'estábamos habituados a ver este año, más cerca de la realidad y no de lo que pasó en los dos primeros partidos tras el parón'.

'Prefiero quedarme con la imagen de unos últimos minutos en los que no hemos dejado de insistir hasta el final, jugando con chavales de filial, pero no conseguimos los tres puntos y espero que a la cuarta sea la definitiva', concluyó el entrenador blanquiazul.- EFE

1010566