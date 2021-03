Independiente en pleno recambio y sin conocimiento de juego de Unión Española

Guayaquil (Ecuador), 8 mar (EFE).- El técnico del ecuatoriano Independiente del Valle, el portugués Renato Paiva, aseguró este lunes que su equipo saldrá mañana en pleno recambio futbolístico y sin conocimiento del actual juego de Unión Española, en su compromiso por la segunda fase previa de Copa Libertadores.

'Este es un proceso nuevo, con un cuerpo técnico nuevo, con jugadores nuevos, por lo que el equipo ha cambiado, recién se está empezando a plasmar una idea que necesita de algún tiempo y en este tiempo tenemos que ganar, no tenemos que jugar bien, no hay tiempo para eso', señaló Paiva en una rueda de prensa virtual desde Chile.

De lo que sí está al tanto el entrenador es de la cantidad de jugadores que han llegado al cuadro chileno y también de los que se fueron, por lo que prevé en el partido de mañana saltarán como titulares unos 'cuatro de los del equipo ideal' del año pasado.

'Han llegado muchísimos jugadores y han salido otros tantos. El equipo es un equipo nuevo', destacó sobre el rival de sus pupilos.

Y consideró que 'Unión Española va a intentar sacar ventaja de jugar en casa e intentar una estrategia que sea ofensiva para resolver la eliminatoria aquí'.

La suspensión del campeonato chileno dejó a Paiva sin posibilidad de observar vídeos de partidos recientes de Unión Española ('poco o nada sabemos del adversario'), por lo que Independiente saldrá a hacer su rol: 'Vinimos con nuestra idea y a intentar jugar como queremos y trabajamos todos los días'.

El cuadro ecuatoriano defiende una característica de juego de estilo europeo instaurada por el anterior técnico español Miguel Angel Ramírez, que lo llevó a ganar la Copa Sudamericana de 2019 y con la que se identifica plenamente Paiva.

'Es una filosofía que este club tiene de antes de que yo llegara, pero también es una cosa con la cual yo me identifico mucho y por la cual me han invitado a ser director técnico. Pero no quiero ganar el campeonato de la posesión de balón, eso no existe. Es una estrategia, una forma de jugar, y nos interesa. Ahora tener el balón para el lado y para atrás no nos interesa'.

El técnico está convencido que en el partido de mañana su equipo disfrutará de los espacios que no encontró en los tres partidos locales con los que ha comenzado su proyecto, porque los rivales se encerraron, especularon solo con los errores y el contraataque.

Añadió que, siendo esa la matriz de juego del Independiente, sus jugadores intentarán mañana tener el balón, tratar de ser eficaces porque ha sido difícil marcar goles y concretar las oportunidades que sí genera su equipo.

La propuesta de ser equipo protagonista, de ir siempre a buscar el arco contrario, para Paiva tiene sus consecuencias porque habrá equipos que pillarán algún error y se aprovecharán.

El entrenador alentó la esperanza de alcanzar rápidamente el equilibro para concretar en un más alto nivel las ocasiones de gol que se crea en cada partido y que ojalá suceda en los partidos de ida y vuelta en procura del billete a la tercera fase previa.

El Independiente echará de menos a figuras como el defensa Angelo Preciado, que se vinculó al Genk de Bélgica, el centrocampista Moisés Caicedo, adquirido recientemente por el Brighton de Inglaterra y su goleador panameño Gabriel Torres, que ha sido reemplazado por el paraguayo Brian Montenegro. EFE