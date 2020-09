Indígenas de Ecuador se suman a la protesta de sindicatos y maestros

Quito, 15 sep (EFE).- Grupos indígenas expresaron este martes su respaldo a la manifestación de protesta convocada para mañana, miércoles, por las centrales sindicales, gremios de maestros y estudiantes, que acusan al Gobierno de desproteger a la población de la crisis sanitaria y económica que agobia al país.

El líder indígena Leonidas Iza, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), indicó en una rueda de prensa que su colectivo apoyará la manifestación sindical en Quito, que también ha sido convocada por el Frente en Defensa de la Educación Pública.

Iza dijo que el MICC se solidariza con los trabajadores de la salud y maestros que no han recibido su salario mensual o que han sido despedidos de sus empleos.

Rechazó las acciones del Gobierno en materia económica y afirmó que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 6.500 millones de dólares, es una política neoliberal que busca descargar todos los estragos de la crisis sobre los hombros de los trabajadores ecuatorianos.

'No descartamos una movilización, un levantamiento, no descartamos otro estallido social y para que esto no suceda el Gobierno tiene que escuchar a todos', remarcó Iza al recordar que fue el movimiento indígena el que lideró las protestas de octubre del año pasado, considerada la acción más contundente contra el Ejecutivo del presidente Lenín Moreno.

Iza también deploró el alto nivel de desvinculación laboral que se ha agudizado con los efectos de la pandemia del coronavirus y recordó que, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el desempleo en Ecuador pasó del 3,8 % en diciembre pasado al 13,3 % a entre mayo y junio de este año.

Según Iza, del total de desempleados nuevos en Ecuador (cuya cifra dijo que ronda 1,8 millones), 196.000 correspondían a jóvenes de entre 15 y 24 años.

'Tenemos una juventud altamente desempleada', añadió Iza al exigir al Gobierno que, además, proporcione internet a las comunidades rurales, para garantizar el acceso a la educación de niños y jóvenes de esas regiones, ya que continúan suspendidas las clases presenciales por la pandemia del SARS-CoV-2.

Y es que 'para que se impartan clases a través de plataformas virtuales, el acceso al internet debería ser para todos. Debemos entender que sólo el 10 % de los hogares rurales tienen este servicio', resaltó el líder indígena.

EL LEVANTAMIENTO INDÍGENA DE OCTUBRE DEL 2019 EN LA MEMORIA

Asimismo, Iza, uno de los líderes más reconocidos del país, convocó a la población a rememorar el levantamiento indígena de octubre pasado, y dijo que el MICC desarrollará un acto de recordación en la provincia andina de Cotopaxi el próximo 10 de octubre.

Según Iza, durante esa protesta el Estado vulneró derechos humanos de los manifestantes, según han reconocido organismos internacionales de esa materia, por lo que se debería garantizar una 'reparación integral' a todos los afectados.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador estimó que durante esas protestas al menos un docena de manifestantes perdió la vida, muchos sufrieron heridas, incluso la pérdida de ojos, y que un sinnúmero de agentes del orden también fueron lesionados durante las manifestaciones.

El dirigente del MICC, finalmente, hizo un llamamiento a la unidad de los sectores sociales para enfrentar las políticas impopulares del Gobierno.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera de Ecuador, convocó a la jornada de protestas contra el desempleo y la crisis, pero también respaldo las manifestaciones de hoy en Quito y en otras provincias del país, por parte de médicos de postgrados, que reclaman pagos atrasados.

Cientos de médicos postgradistas (profesionales de la medicina becados por el Gobierno y que buscan una especialización) marcharon en Quito de manera pacífica, aunque se registraron actos violentos cuando la Policía utilizó gas lacrimógenos para dispersarlos en el casco céntrico de la ciudad, donde se encuentra el Palacio de Gobierno. EFE